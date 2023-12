Nomination de madame Julie Delaney à titre de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Julie Delaney à titre de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 7 décembre 2023, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke, Mme Delaney possède une riche expérience en affaires juridiques et comme gestionnaire, dont plus de 13 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a notamment été nommée Commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services à l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides en 2010, puis directrice générale adjointe et directrice des programmes clientèles l'année suivante. Depuis 2015, elle assume les fonctions de gestionnaire des affaires juridiques au CISSS des Laurentides.

Citation :

« Mme Delaney possède une connaissance fine des enjeux et de la clientèle desservie par l'établissement. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Je tiens aussi à remercier Mme Rosemonde Landry, partie pour la retraite en novembre dernier, pour son engagement et le travail qu'elle a accompli au CISSS des Laurentides au cours des dernières années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

