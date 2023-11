QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Isabelle Matte à titre de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 30 novembre 2023, pour un mandat de trois ans.

Titulaire, notamment, d'un baccalauréat en service social et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en administration sociale de l'Université de Montréal, madame Matte a enseigné sa spécialité au collégial de 1996 à 2001, tout en travaillant à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, dont elle a d'ailleurs été la directrice générale de 2005 à 2008. À partir de cette date, elle devient gestionnaire au sein du réseau, d'abord au Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun jusqu'en 2015, puis au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, où on lui a confié divers postes de haut niveau, dont celui de directrice SAPA hébergement, qu'elle occupe actuellement.

Citation :

« Madame Matte possède un long parcours de gestionnaire au sein du réseau, et tout particulièrement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, un établissement dont elle connaît bien les enjeux et les équipes. Je suis sûr qu'avec son expérience et son expertise, elle saura appuyer efficacement la haute direction et le personnel dans leurs efforts pour bonifier la prestation des services offerts aux usagers. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

