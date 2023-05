Nomination de madame Claudie Deschênes au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Claudie Deschênes à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Madame Deschênes entre en fonction aujourd'hui, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval, madame Deschênes œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans. Elle a occupé les fonctions d'infirmière clinicienne dans différents établissements du réseau de 2002 à 2007, puis a occupé plusieurs postes de gestionnaire au sein du Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia. En 2015, elle est nommée directrice adjointe des programmes santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS), puis directrice des programmes santé mentale et dépendance par intérim. Depuis 2018, elle assume la fonction de directrice des programmes santé mentale et dépendance.

Citation :

« Je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de la région et son leadership, madame Deschênes saura relever avec brio ce nouveau défi au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Elle cumule à la fois une expérience sur le terrain et comme gestionnaire, qui s'avérera assurément un atout. Je la félicite pour cette nomination. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

