Nomination de madame Adélaïde De Melo au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Adélaïde De Melo à titre de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Elle entrera en fonction le 11 mai 2023, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat par cumul de certificats de l'Université de Montréal en gérontologie, en gestion des services de la santé et en milieu clinique et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, madame De Melo devient adjointe à la direction des soins infirmiers par intérim de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal de mai à octobre 2011. Par la suite, elle y occupe successivement les responsabilités de directrice adjointe des regroupements des clientèles et activités cliniques de 2012 à 2014 et de directrice à la direction de la santé physique de 2014 à 2015. Puis, elle entre au service du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, à titre de directrice des soins infirmiers de 2015 à 2020. Jusqu'à sa nomination, elle occupait le poste de directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisée du CIUSSS.



« Avec son expérience de gestionnaire de haut niveau, madame De Melo dispose d'une précieuse expertise, qui bénéficiera au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et à l'ensemble de la population de la métropole. C'est un établissement qu'elle connaît et je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux, son leadership éprouvé ainsi que ses qualités interpersonnelles, elle saura mener à bien les grands dossiers de cet établissement, en collaboration avec son équipe et ses partenaires. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

