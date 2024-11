Nomination de M. Yvan Fournier à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique annonce la nomination, par le Conseil des ministres, de M. Yvan Fournier à titre de sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité. Son mandat débutera à compter d'aujourd'hui.

Gestionnaire chevronné dans le domaine des technologies de l'information depuis plus de 12 ans, M. Fournier était, depuis juin 2019, directeur des ressources informationnelles et responsable de lcybera sécurité informationnelle au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Depuis 2020, il assumait également les fonctions de responsable opérationnel de la cyberdéfense pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau de la santé et des services sociaux.

M. Fournier a joué un rôle central dans le rehaussement des standards de sécurité au Québec par la supervision et la réalisation de plusieurs mandats en cybersécurité pour des organisations de toutes tailles des secteurs public et privé. Plus récemment, lors de son passage au Secrétariat du Conseil du trésor, il a collaboré à la création du Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec (CGCD), où il a participé à l'élaboration du cadre opérationnel, à la définition des protocoles d'intervention et à la mise en place des processus de coordination interservices.

À titre de sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, M. Fournier aura notamment comme mandat d'assurer la coordination et la concertation gouvernementales en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité. Enfin, il coordonnera les activités du Réseau gouvernemental de cyberdéfense comprenant le CGCD et les centres opérationnels de cyberdéfense.

