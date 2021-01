Nomination de M. Konrad Sioui à titre de président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, se réjouit de la nomination par le Conseil des ministres de M. Konrad Sioui à titre de président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Grand chef de la nation huronne-wendate de 2008 à 2020, M. Sioui a été l'une des figures autochtones marquantes des Premières Nations sur la scène politique québécoise et canadienne, au cours des dernières décennies. Il est le premier représentant des Premières Nations à être nommé à la tête du conseil d'administration d'une société d'État québécoise.

M. Sioui deviendra le président du conseil d'administration de l'un des plus importants assureurs publics au Canada, lequel perçoit en outre des contributions d'assurance figurant parmi les plus basses au pays.

Citations :

« En plus d'être un gestionnaire aguerri, M. Sioui a démontré, tout au long de sa carrière, une passion et un engagement qu'il saura sans aucun doute mettre à profit dans ses nouvelles fonctions. Son expérience et son humanisme sauront appuyer la SAAQ dans l'amélioration constante de ses services à la clientèle et aux accidentés de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'aborde ce nouveau défi au sein du conseil d'administration de la SAAQ, une organisation qui se consacre à l'ensemble des usagers de la route et qui mise sur des valeurs qui me sont chères, telles que l'engagement, la rigueur, la cohérence et le respect. »

Konrad Sioui, président du conseil d'administration de la SAAQ

Faits saillants :

La SAAQ, c'est, annuellement, plus de :

1 milliard de dollars versés sous forme d'indemnisations;

24 millions de transactions;

5,5 millions de permis de conduire et 6,6 millions de véhicules en circulation.

