Nomination de M. Alexandre Mailhot à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique annonce la nomination par le gouvernement du Québec de M. Alexandre Mailhot à titre de sous-ministre adjoint aux services à l'organisation et aux clientèles. Son mandat débutera à compter du 26 février 2024.

M. Mailhot a joint l'administration publique en 1999. Depuis 2020, il assumait la fonction de directeur général de la gouvernance et de l'administration au ministère du Conseil exécutif.

À titre de sous-ministre adjoint aux services à l'organisation et aux clientèles, M. Mailhot s'occupera des services contractuels, de la gestion financière, des ressources humaines et des ressources matérielles du ministère. Il aura également comme mandat de poursuivre le développement de la gestion de l'expérience client en lien avec la prestation des services du ministère et l'appréciation du service à la clientèle offert.

