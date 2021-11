SHERBROOKE, QC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Immune Biosolutions inc., suivant le développement accéléré de ses activités, consolide sa transition biopharmaceutique ; elle concentrera ses activités dans la découverte et dans le développement d'immunothérapies contre des maladies infectieuses, l'inflammation et le cancer. Afin de propulser la croissance de l'entreprise dans cette nouvelle phase, Immune Biosolutions est heureuse d'annoncer la nomination de M. Luc Paquet à titre de chef de la direction de l'entreprise.

Au cours des 25 dernières années, Luc Paquet a joué un rôle très actif dans le secteur des sciences de la vie, tant au niveau universitaire que dans le domaine privé. Il a dirigé des équipes de recherche, géré des portefeuilles de technologies et participé au financement de projets et d'entreprises technologiques. Activement impliqué depuis plusieurs mois chez Immune Biosolutions, son expertise répond parfaitement à la nouvelle étape de développement de l'entreprise et son leadership permettra de poursuivre l'élan actuel.

Rappelons qu'Immune Biosolutions a débuté un essai clinique de phase I pour son traitement d'anticorps contre la COVID-19 par inhalation il y a deux semaines en Afrique du Sud.

Frédéric Leduc à la tête d'une nouvelle division

Immune Biosolutions salue le leadership de Frédéric Leduc, cofondateur d'Immune Biosolutions, qui a su mener avec brio l'entreprise au stade où elle se trouve aujourd'hui. Frédéric Leduc devient chef du développement des affaires et consacrera une partie importante de ses énergies à consolider une nouvelle division nutraceutique de l'entreprise, qui aura pour mission de développer des aliments fonctionnels pour le bien-être et pour la santé humaine.

Citations

« Par son leadership, son dynamisme et sa connaissance du milieu pharmaceutique, Luc Paquet permettra à Immune Biosolutions de poursuivre sa progression avec confiance et ambition. »

- Louise Proulx, présidente du conseil d'administration d'Immune Biosolutions

« Les derniers mois m'ont permis de constater le grand potentiel de la plateforme de découverte d'Immune Biosolutions et c'est avec grand plaisir que j'accepte ce nouveau défi. Je vais travailler de concert avec les fondateurs et avec tous les employés pour faire d'Immune Biosolutions une entreprise biopharmaceutique de calibre mondial. »

- Luc Paquet, chef de la direction d'Immune Biosolutions

« La famille Immune Biosolutions ne cesse de grandir et nous sommes ravis que Luc Paquet accepte de contribuer au plus haut niveau à son succès. De mon côté, je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre mes démarches pour exploiter le plein potentiel de notre entreprise innovante, notamment grâce aux nombreuses possibilités que nous offrent les technologies nutraceutiques. »

- Frédéric Leduc, chef du développement des affaires d'Immune Biosolutions

À propos d'Immune Biosolutions inc.

Chez Immune Biosolutions, nous croyons fermement que les médicaments biologiques peuvent transformer et sauver des vies. En tirant parti de nos plateformes technologiques, nous exploitons le système immunitaire aviaire pour découvrir et concevoir la prochaine génération d'immunothérapies. Nous développons des anticorps humanisés sécuritaires et fonctionnels pour plusieurs domaines thérapeutiques, tels que les maladies infectieuses, l'inflammation et l'oncologie, là où d'autres ont échoué ou n'ont jamais osé explorer.

SOURCE Immune Biosolutions

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, (418) 693-2425, [email protected]