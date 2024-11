Nomination de Lise Girard à titre de présidente de la Commission d'accès à l'information

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) félicite Mme Lise Girard pour sa nomination par l'Assemblée nationale à titre de présidente de la Commission d'accès à l'information.

Sous-ministre adjointe à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité depuis le 27 mars 2023, Mme Girard a fait preuve de dévouement en réalisant ses nombreux mandats au MCN. Parmi ceux-ci, notons la gouvernance, la coordination et la concertation gouvernementale en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité, la sécurité des données numériques gouvernementales ainsi que la coordination du Réseau gouvernemental de cyberdéfense et des centres opérationnels de cyberdéfense, notamment par les activités du Centre gouvernemental de cyberdéfense.

Le MCN tient à remercier chaleureusement Mme Girard et lui souhaite tout le succès qu'elle mérite dans cette nouvelle fonction d'importance. Ses compétences, son expérience et son leadership seront des atouts indéniables dans l'accomplissement de ses nouvelles responsabilités, qu'elle assumera dès le 8 novembre prochain.

