TORONTO, le 24 mars 2022 /CNW/ - La Dre Karin Schnarr, professeure agrégée en politique à la Lazaridis School of Business and Economics (Lazaridis School) de l'Université Wilfrid Laurier, a été nommée présidente du conseil d'administration du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES) pour un mandat de trois ans se terminant en juin 2024, succédant ainsi à la présidente intérimaire, Patricia Lang.

« L'étendue des connaissances et la perspicacité de notre conseil d'administration constituent une ressource précieuse pour faire progresser notre programme de recherche, a déclaré la Dre Janice M. Deakin, présidente et directrice générale du COQES. La Dre Schnarr insuffle sa passion et son dévouement à l'éducation postsecondaire, et je me réjouis à l'idée de travailler avec elle en tant que présidente du conseil d'administration pour réaliser le mandat essentiel du COQES. »

« Je suis profondément honorée d'accepter cette nomination et ravie de faire partie d'un organisme qui s'est engagé à soutenir une éducation postsecondaire de haute qualité pour les étudiants de l'Ontario, a déclaré la Dre Schnarr. Je me réjouis de travailler avec mes collègues du conseil d'administration pour soutenir le COQES et ainsi offrir au gouvernement des recherches et des conseils essentiels en matière de politiques pour continuer à renforcer un système d'enseignement supérieur de classe mondiale. »

Après avoir été directrice du programme de baccalauréat en administration des affaires à la Lazaridis School, la Dre Schnarr dirige maintenant les programmes de maîtrise en administration des affaires à cette même école, où elle est responsable de la refonte de l'enseignement de cette maîtrise. Pédagogue passionnée, la Dre Schnarr a reçu en 2019 le prix annuel Donald F. Morgenson de la faculté de l'Université Wilfrid Laurier pour son excellence en enseignement en début de carrière. Elle a publié et présenté ses travaux lors de nombreuses conférences internationales à comité de lecture sur la stratégie, la gouvernance, l'innovation dans le domaine de la santé et l'apprentissage par cas, et a été auteure de chapitres de livres et de plusieurs cas primés portant sur diverses entreprises et une variété de thèmes dans le domaine des affaires. Elle est actuellement coauteure d'un ouvrage sur la rédaction de cas, attendu pour début 2023.

En 2021, le gouvernement de l'Ontario a demandé à la Dre Schnarr de présider le Groupe de travail de l'Ontario sur les femmes et l'économie. Ce groupe de travail s'est concentré sur les défis que doivent relever les Ontariennes pour réintégrer le marché du travail au lendemain de la COVID et a mené des consultations à l'échelle de la province sur trois sujets connexes : l'intégration et la réintégration dans le marché du travail, les entrepreneures et les femmes dans les petites entreprises, et les femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées (métiers spécialisés et STIM). À l'automne 2021, le groupe de travail a présenté ses recommandations au gouvernement de l'Ontario, et plusieurs d'entre elles ont été immédiatement incluses par le gouvernement dans le document Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario 2021 : Bâtir l'Ontario .

Avant de rejoindre le monde universitaire, la Dre Schnarr a occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement de l'Ontario et a agi comme consultante dans le secteur privé. La Dre Schnarr a été membre du conseil national du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et siège actuellement au conseil régional des services de police de Waterloo. Elle siège aussi bénévolement au conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance pour enfants The Sandbox Project et au comité national de défense des intérêts de SLA Canada.

La Dre Schnarr a obtenu un doctorat en gestion stratégique (gouvernance d'entreprise) et une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey School of Business de l'Université Western, une maîtrise en littérature anglaise de l'Université Queen's et un baccalauréat en littérature anglaise et en sciences de l'Université de Waterloo. Elle vit à Kitchener avec son partenaire Josif et leurs deux filles.

À propos du COQES

Le COQES est une agence du gouvernement de l'Ontario. Créé en 2005, le COQES a pour mandat de mener des recherches sur le système d'éducation postsecondaire et de l'évaluer, en plus de fournir des conseils stratégiques au ministre des Collèges et Universités. Pour en savoir plus sur l'agence et ses recherches, veuillez consulter le site www./heqco.ca/fr/ .

