MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale de la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), Tiffany Callender, est heureuse d'annoncer la nomination de Ken Birch au poste de directeur des opérations. Avec plus de vingt-quatre ans dans le secteur bancaire, M. Birch est particulièrement bien outillé pour superviser les opérations et la planification stratégique de FACE.

« FACE a pour mission de fournir aux entrepreneurs noirs canadiens des services et des ressources financières qui tiennent compte de leur réalité et qui sont conforment aux standards les plus élevés. Les compétences qui sont celles de Ken et sa connaissance approfondie de FACE font de lui la personne toute désignée pour le poste directeur des opérations. Je suis ravi de l'avoir dans notre équipe de direction et j'ai hâte de travailler avec lui afin d'offrir aux entrepreneurs noirs le soutien dont ils ont besoin pour réussir financièrement » - Tiffany Callender, présidente-directrice générale de FACE

Cumulant plus de vingt-ans d'expérience dans le secteur bancaire, M. Birch possède un large éventail de connaissances et de compétences en matière de soutien financier aux particuliers et aux entreprises. Il a occupé plusieurs postes durant sa carrière, notamment celui de vice-président régional auprès de la Banque Royale du Canada (RBC) responsable des Caraïbes occidentales, poste qu'il occupait avant de se joindre à FACE.

« Les entreprises sont le cœur battant de l'économie et constituent un moyen de créer davantage de flux de trésorerie, d'accroître la richesse des prochaines générations, de soutenir les familles, de redonner de diverses façons et de contribuer de manière significative au PIB ainsi qu'au bien-être socioéconomique de tout un pays. Je m'engage à faire avancer la mission et la vision de FACE en soutenant la passion et le dynamisme sans borne dont sont doués les entrepreneurs, qui tentent d'avoir accès accéder à un soutien financier, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs » - Ken Birch, directeur des opérations de FACE

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesses générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. FACE administre le Fonds de prêt à l'entreprenariat des communautés noires qui offre aux entrepreneurs noirs canadiens des prêts, du capital d'investissement et d'autres ressources financières.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

SOURCE Fédération Africaine Canadienne de l'Économie

Renseignements: Antoine Dionne-Charest, 514-583-3382, [email protected]