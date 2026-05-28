Nomination de Jérôme Dupras comme scientifique en chef du Québec : la FQPPU sollicite une rencontre sur les enjeux prioritaires de la recherche

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) salue la nomination de Jérôme Dupras au poste de scientifique en chef du Québec, annoncée hier par le gouvernement. Professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, M. Dupras devient la deuxième personne à occuper ce poste depuis sa création en 2011. Chercheur reconnu et engagé, M. Dupras sera amené à jouer un rôle clé : celui de rapprocher la science du public, de défendre la place du savoir dans le débat démocratique et de contribuer à revaloriser la mission universitaire. La FQPPU compte sur lui et souhaite l'épauler en ce sens.

Cette nomination intervient toutefois dans un contexte difficile pour la recherche et l'enseignement supérieur au Québec. Le réseau universitaire est confronté à un sous-financement chronique, à une précarisation croissante de la relève, ainsi qu'à des ingérences politiques répétées qui fragilisent l'autonomie des établissements et la liberté académique. À cela s'ajoutent les défis posés par l'encadrement de l'intelligence artificielle en milieu universitaire, ainsi que les questions toujours ouvertes, à la suite de la réforme issue du projet de loi 44, quant à l'indépendance institutionnelle du scientifique en chef dans son rôle de conseiller scientifique du gouvernement.

Des enjeux prioritaires à discuter

La FQPPU sollicite une rencontre avec M. Dupras dans les meilleurs délais afin de partager son analyse des enjeux qui appellent une attention prioritaire :

les orientations du Fonds de recherche du Québec (FRQ) : les paramètres des programmes, le soutien à la relève, la structuration intersectorielle, ainsi que la place de la recherche libre et le soutien à l'ensemble des domaines du savoir, au-delà des seuls champs à retombées économiques attendues ;

le rôle de conseiller scientifique du gouvernement et le caractère structurant des trois comités sectoriels, dans la foulée de la refonte des Fonds entrée en vigueur en juin 2024 ;

les conditions d'une science crédible (liberté académique, autonomie institutionnelle et diversité des perspectives), son importance dans le fonctionnement d'une société démocratique comme le Québec, de même que ce qui la menace actuellement.

« La fonction de scientifique en chef peut faire beaucoup pour rapprocher la recherche du public et rappeler à quel point le savoir universitaire est précieux pour le Québec », déclare Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU. « Nous comptons sur monsieur Dupras pour défendre pleinement cette mission, et nous serons à ses côtés pour l'appuyer. C'est dans cet esprit de collaboration que nous sollicitons une rencontre rapide. »

Une recherche libre et indépendante

La FQPPU rappelle que la mission d'intérêt public des universités, qui consiste à produire, transmettre et diffuser un savoir critique au service de la collectivité, repose sur une recherche libre et indépendante, soustraite tant aux pressions du pouvoir politique qu'aux engouements ponctuels qui traversent l'agenda public.

Cette mission suppose de soutenir la recherche dans l'ensemble des domaines du savoir -- des sciences naturelles aux sciences humaines et sociales, des arts aux lettres -- et non les seuls champs dont on attend des retombées économiques à court terme. L'histoire des sciences le montre sans cesse : les avancées les plus structurantes, y compris sur le plan économique, naissent souvent de recherches dont l'utilité n'était pas prévisible au départ. Réduire la valeur de la recherche à sa rentabilité immédiate, c'est risquer d'appauvrir le terreau même d'où émergent l'innovation et la compréhension du monde.

Dans le contexte mondial actuel, marqué par des pressions historiques sur la liberté académique, cette exigence d'indépendance est plus déterminante que jamais. La FQPPU souhaite faire de cette indépendance un terrain de collaboration avec le scientifique en chef, et se rend pleinement disponible pour y travailler avec lui.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

SOURCE Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

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