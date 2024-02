Nomination de Glenn Castanheira au poste de président du Regroupement des SDC du Québec

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Regroupement des SDC du Québec (RSDCQ) est fier d'annoncer la nomination de M. Glenn Castanheira au poste de président de l'organisation, accompagné de Mme Ève-Marchand en tant que vice-présidente. M. Castanheira a pris ses fonctions début janvier, succédant ainsi à Mme Gena Déziel.

Photo de M. Glenn Castanheira, président du RSDCQ, et, de Mme Ève-Marie Marchand, vice-présidente. Crédit: RSDCQ (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

Actuellement directeur général de la SDC du centre-ville de Montréal, la plus grande organisation du genre au Canada, M. Castanheira apporte son expérience ainsi que son réseau national et international avec l'appui de Mme Marchand qui dirige la SDC du centre-ville de Trois-Rivières.

Fort d'une expertise approfondie acquise au cours de plus d'une décennie dans la sphère politique et le monde des affaires, M. Glenn Castanheira est un expert reconnu en développement commercial et des affaires urbaines. Ancien directeur général de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), il a joué un rôle essentiel dans la relance économique de cette artère commerciale iconique. Il a également exercé en tant que conseiller économique à la Ville de Montréal et consultant en développement commercial et affaires urbaines dans le secteur privé. Son apport s'annonce significatif pour les centres-villes et artères commerciales des quatre coins du Québec.

Au cours de son mandat, le nouveau président souhaite consolider l'organisation en rapprochant et soutenant davantage les membres du RSDCQ à travers toute la province. « Les défis auxquels nos communautés font face sont plus grands que jamais. Ma mission est de représenter, auprès des trois paliers de gouvernements, nos membres qui sont sur le front de la lutte pour la vitalité de nos artères commerciales et de nos centres-villes », a déclaré M. Castanheira.

Mme Marchand est diplômée de l'UQTR en administration des affaires avec un profil axé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des affaires. Impliquée activement dans son milieu, elle a été administratrice au sein de la Jeune Chambre de la Mauricie et s'est distinguée par son engagement au sein de divers comités organisateurs dans le milieu événementiel. Son parcours professionnel au sein de la Corporation des événements de Trois-Rivières, où elle a évolué́, depuis 2017, témoigne de son expertise et de sa capacité à mener des projets à leur accomplissement.

« Nous exprimons notre profonde gratitude à Mme Gena Déziel pour son dévouement et tout son travail accompli en tant que présidente du regroupement. Nous sommes confiants que cette transition de leadership marquera le début d'une période fructueuse pour le RSDCQ et que, grâce à la collaboration de nos membres, nous atteindrons de nouveaux sommets dans la promotion et le développement de nos communautés face aux importants défis économiques auxquels nous faisons face », ont conclu les portes-paroles du RSDCQ.

À propos du RSDCQ

Le Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec (RSDCQ) favorise la concertation et les actions communes des sociétés de développement commercial (SDC) par la mise en commun de ressources, et permet l'émergence et la croissance de celles-ci partout au Québec. Sa mission est de faire reconnaître et faire rayonner le travail des SDC comme outils de revitalisation des centres-villes et comme expert en développement commercial local. Le RSDCQ regroupe près de 50 SDC établies dans 25 municipalités situées dans 13 régions administratives et représente 20 000 commerces. À travers le Québec, les membres des SDC investissent 25 M $ en capital privé chaque année dans la qualité de vie et la vitalité de nos centres-villes.

Renseignements: Dany St-Jean, cell. : 514-212-5457.