Nomination de Glenn Castanheira au poste de directeur général de Montréal Centre-Ville

Riche de près d'une décennie d'expérience dans la sphère politique et le monde des affaires, Glenn Castanheira est un expert reconnu en développement commercial. M. Castanheira a notamment été le directeur général de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL) où il a pleinement contribué à la relance économique de cette artère commerciale dévitalisée à l'époque. Il fut aussi conseiller économique à la Ville de Montréal et consultant en développement commercial et affaires urbaines.

« Le conseil d'administration de Montréal Centre-Ville se réjouit de l'arrivée à la direction générale de M. Glenn Castanheira, un gestionnaire expérimenté et passionné avec un parcours exceptionnel. Sa solide expérience, son expertise ainsi que son vaste réseau de contacts seront des atouts précieux pour redynamiser notre centre-ville en ces temps difficiles », a déclaré Mme Gagnon. « Je profite aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement M. Emile Roux pour tout ce qu'il a accompli comme directeur général de Montréal Centre-Ville ».

« C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'être directeur général de la plus grande SDC au Canada et d'être aux premières loges de la relance d'un des centres-villes les plus dynamiques du monde. Les prochains mois et les prochaines années seront charnières pour l'avenir du centre-ville de la métropole et j'ai entièrement confiance qu'avec mon équipe, nos membres et nos différents partenaires publics et privés, ensemble, nous serons en mesure de traverser cette crise et de contribuer à la relance du cœur économique du Québec. Le centre-ville de Montréal s'est toujours relevé plus fort des crises qui l'ont frappé. Je crois que cette crise sanitaire n'en fera pas exception », a souligné M. Castanheira.

À propos de Montréal Centre-Ville

Fondée durant l'année 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

