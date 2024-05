Nomination de Geneviève Parisien au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Geneviève Parisien au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 30 mai 2024, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en service social depuis 1994 et d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal, madame Parisien présente un parcours impressionnant comme gestionnaire au sein du CHU Sainte-Justine. Elle a notamment occupé les postes de conseillère en gestion, de gestionnaire du bureau de projet organisationnel et de la performance et est devenue, en 2017, directrice de la direction qualité, évaluation, performance et éthique. Parallèlement à ses fonctions, elle est, depuis mai 2015, chargée de cours de gestion de projet et de changement organisationnel en santé publique à l'Université de Montréal.

« Madame Parisien a un impressionnant parcours de gestionnaire et une fine connaissance des défis et des enjeux du CHU Sainte-Justine. En ce moment où nous mettons en place Santé Québec, sa grande expérience organisationnelle et du secteur de la santé constituera un atout indispensable pour mettre en œuvre les changements nécessaires au réseau de la santé et des services sociaux, que nous voulons plus efficace. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

