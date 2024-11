Nomination de Colleen Timm au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Colleen Timm, à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre universitaire de santé McGill. Mme Timm entre en fonction aujourd'hui, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise en sciences de l'orthophonie et d'une maîtrise internationale en leadership dans le domaine de la santé de l'Université McGill, Mme Timm a acquis son expertise au cours de plus de 23 années d'engagement au sein du Centre universitaire de santé McGill. De 1997 à 2021, elle a notamment occupé les fonctions d'orthophoniste, de cheffe de service en orthophonie et audiologie et d'adjointe de direction des services multidisciplinaires. Depuis 2021, elle est directrice des services multidisciplinaires, tout en assumant les fonctions de coordinatrice clinique avec le niveau d'équivalence d'une PDGA depuis juin 2024.

« Madame Colleen Timm a une fine connaissance des enjeux du Centre universitaire de santé McGill. Je suis persuadé qu'elle saura relever avec brio ce nouveau défi, particulièrement en ce moment où Santé Québec est mis sur pied. Son expertise, combinée à sa vision stratégique, fait d'elle la candidate idéale pour ce poste de gestion. Je la félicite pour cette nomination et lui souhaite beaucoup de succès. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

