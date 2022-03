Steve Phillips continuera à encadrer Souveraine, mais il se retirera de l'exécution et des opérations de l'organisation au quotidien pour se concentrer sur un portefeuille plus vaste. Ce nouveau rôle amènera Steve à assumer la responsabilité d'un portefeuille élargi englobant l'élaboration de nouveaux modèles d'affaires sur les marchés émergents et adjacents.

« Je suis ravi que Colette intègre ce rôle élargi, déclare Steve Phillips. J'ai confiance en son approche de leadership, axée sur les objectifs et le haut rendement. »

Colette Taylor travaille dans le domaine de l'assurance multirisque depuis plus de 20 ans. Avant son arrivée chez Souveraine, elle a acquis une vaste expérience dans le marché intermédiaire et les segments spécialisés à titre de gestionnaire exécutive et principale. Elle a dirigé des équipes de souscription d'assurance des entreprises de première ligne, géré des relations stratégiques avec les courtiers et travaillé directement comme courtière auprès de clients finaux du secteur commercial.

Depuis son arrivée chez Souveraine en 2018, Colette a eu un impact significatif sur la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie globale en matière de souscription. Elle a rationalisé la fonction de distribution de Souveraine et a favorisé une expérience plus collaborative et améliorée pour nos partenaires de distribution. À titre de chef de l'exploitation, Colette dirigera l'organisation avec un mandat de croissance pour soutenir davantage d'entreprises canadiennes.

« Nous avons eu la chance de bénéficier de l'ampleur et de la profondeur de l'expérience acquise par Colette ces quatre dernières années, indique Steve Phillips. Sous sa direction, Souveraine est en bonne posture pour collaborer avec nos partenaires de la distribution et pour offrir des solutions de risque améliorées aux entreprises canadiennes. »

À propos de Souveraine Assurance

La Souveraine, Compagnie d'assurance générale (Souveraine Assurance) favorise la réussite des entreprises canadiennes en concevant des solutions de risques auxquelles elles peuvent faire confiance et accorder de la valeur. Souveraine, qui se passionne pour la protection des entreprises canadiennes et des collectivités qu'elles servent, est motivée par la conviction que votre expérience compte, que vous soyez un partenaire, un client ou un employé. Fondée en 1953, La Souveraine appartient à des intérêts canadiens et est exploitée par des Canadiens. Filiale à 100 % de la Compagnie d'assurance générale The Co-operators, chef de file en produits d'assurance multilignes détenant des actifs de plus de 8,3 G$. Souveraine, qui a six bureaux au Canada, est fière de détenir la notation A (Excellent) d'AM Best. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.souveraineassurance.ca

