MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) a procédé à la nomination de cinq nouveaux membres à son conseil d'administration afin d'améliorer son savoir-faire ainsi que sa gouvernance.

« Je suis particulièrement heureux de compter parmi les membres du conseil d'administration de FACE des individus dont la feuille de route professionnelle, communautaire et caritative est plus que remarquable. Je suis convaincue qu'ils apporteront au conseil d'administration et, plus largement, à FACE l'expérience, le savoir-faire et la vision nécessaire au développement de services et de ressources dont les entrepreneurs noirs canadiens ont besoin afin de réaliser leurs ambitions professionnelles » - Louis-Edgar Jean-François, Président du conseil d'administration de FACE.

Les nouveaux membres du conseil d'administration de FACE sont les suivants :

Rob G. C. Sobey , ancien président-directeur général de Lawton's Drug Stores

ancien président-directeur général de Lawton's Drug Stores Denburk Reid, président fondateur de La fondation communauté Montréal (FCMC)

président fondateur de La fondation communauté Montréal (FCMC) Solmaz Shahalizadeh, membre fondateur de Backbone Angels

membre fondateur de Backbone Angels Nadia Theodore , vice-présidente principale, relations avec le gouvernement et l'industrie chez Aliments Maple Leaf

vice-présidente principale, relations avec le gouvernement et l'industrie chez Aliments Maple Leaf Abdikhier Ahmed, directeur général de Aurora Family Therapy Centre

La nomination de nouveaux membres au conseil d'administration de FACE permettra de renforcer son éventail d'expertises et d'améliorer les services financiers et les ressources dédiés à la réussite des projets d'affaires des entrepreneurs noirs canadiens ainsi qu'à la création de richesses générationnelles pour les Canadiens d'ascendance africaine.

« FACE est non seulement un organisme à but non lucratif qui soutient financièrement les entrepreneurs noirs dans la réalisation de leurs projets d'affaires. Pour cela, il est primordial que nous nous entourions de personnes de divers horizons qui connaissent le monde des affaires et qui comprennent les obstacles auxquels font face les entrepreneurs noirs » - Tiffany Callender, Présidente-directrice générale de FACE

Pour connaître les autres membres du conseil d'administration de FACE, veuillez cliquer sur ce lien .

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesses générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020, FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

