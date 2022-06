OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé aujourd'hui la nomination de quatre nouveaux membres et le renouvellement du mandat d'une membre au conseil d'administration de Destination Canada. Ces nominations, qui entrent en vigueur le 23 juin 2022, ont été effectuées à l'issue d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Nouveaux membres

Brenda Holder est vice-présidente de l'Association touristique autochtone du Canada et présidente de Tourisme autochtone Alberta. Elle travaille ainsi au service de centaines d'entreprises touristiques autochtones au pays. Elle œuvre activement dans le secteur du tourisme depuis 22 ans et est propriétaire autochtone de Mahikan Trails, une entreprise innovatrice qui propose des expéditions en plein air et qui se spécialise notamment dans les randonnées guidées, les campements traditionnels, le renforcement de l'esprit d'équipe et la transmission des savoirs.

Benjamin Ryan est titulaire d'une maîtrise en économie financière de l'Université d'Oxford. Il est actuellement directeur commercial d'Air North, la compagnie aérienne du Yukon. Il est membre du conseil d'administration de la Tourism Industry Association of the Yukon et membre du comité directeur de Mät'àtäna, qui encadre l'analyse des investissements pour un centre de villégiature touristique autochtone au Yukon, haut de gamme et inédit en son genre, en partenariat avec les Premières Nations Champagne et Aishihik. Il est aussi membre du groupe de travail sur la gouvernance de la Stratégie de développement touristique du Yukon.

Martin Soucy est président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec depuis 2016 et occupe des postes de direction dans le secteur québécois du tourisme depuis 1994. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Natalie Thiesen est vice-présidente de Tourism Winnipeg, une division d'Economic Development Winnipeg, et occupe des postes de direction au sein de cet organisme depuis 2011. Depuis 2014, elle est membre bénévole du conseil d'administration du Festival du Voyageur, dont elle assure présentement la présidence. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion du tourisme de l'Université Royal Roads, d'un baccalauréat en commerce de l'École de gestion Ted Rogers de l'Université Ryerson et d'un baccalauréat en biochimie de l'Université de Winnipeg.

Renouvellement de mandat

Julie Canning, membre du conseil d'administration de Destination Canada depuis 2018, est propriétaire de Banff Trail Riders, la plus grande entreprise de tourisme équestre de l'Ouest canadien, située dans le parc national Banff, et dont le troupeau compte plus de 300 animaux. Elle a été nommée au palmarès des « 25 esprits les plus extraordinaires dans le domaine des ventes et du marketing », classement établi par l'Association internationale des ventes et du marketing de l'hôtellerie.

Destination Canada a pour mission de stimuler la demande en produits touristiques canadiens en présentant le Canada comme une destination touristique de choix, quatre saisons. De plus, l'équipe des Événements d'affaires Canada tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada s'acquitte de sa mission en menant des recherches de pointe, en procédant à un alignement sur les secteurs public et privé et en collaborant avec des partenaires pour soutenir le développement de destinations.

Le tourisme mondial a été durement touché par la pandémie de COVID-19. Destination Canada, une société d'État fédérale, a fait preuve d'agilité en ajoutant le marketing national à ses activités habituellement axées sur le marketing international. Elle a ainsi encouragé les Canadiens à voyager de façon sécuritaire à l'intérieur des frontières du pays et soutenu le secteur canadien du tourisme pendant cette période difficile, ce qui a permis d'établir de solides bases à l'appui de la reprise du secteur et de sa résilience future.

Citations

« Le tourisme apporte des retombées exceptionnelles à nos communautés. Que ce soit dans les grands centres urbains, les petites villes rurales ou les territoires ancestraux des Premières Nations, le tourisme crée des emplois bien rémunérés, stimule la croissance des entreprises locales et est un vecteur de liens sociaux. Les membres dont la nomination vient d'être annoncée aujourd'hui ont des parcours exemplaires dans le secteur du tourisme. Leur somme d'expérience et de connaissances contribuera à soutenir la reprise et à assurer la croissance de l'économie touristique du Canada, tout en permettant à Destination Canada d'attirer un plus grand nombre de visiteurs étrangers. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à deux membres sortantes du conseil d'administration de Destination Canada, Patti Balsillie et Patricia Macdonald. Leur contribution au secteur canadien du tourisme a été exceptionnelle. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Notre conseil d'administration joue un rôle déterminant dans l'orientation stratégique de Destination Canada alors que nous œuvrons pour favoriser la reprise et la résilience de milliers d'entreprises touristiques et de millions de travailleurs au pays. Avec l'arrivée de ces nouveaux membres au conseil d'administration, nous sommes bien placés pour saisir la formidable occasion qui se profile à l'horizon et pour ainsi augmenter la compétitivité du Canada en tant que destination pour les voyages d'affaires et d'agrément, attirer les clients à valeur élevée vers nos régions côtières et générer des emplois de haute qualité pour les Canadiens. Ensemble, nous renforcerons la résilience à long terme du secteur du tourisme. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à Patti Balsillie et à Patricia Macdonald, dont les mandats au conseil d'administration ont pris fin, pour leur expertise et leur leadership, en particulier pendant les périodes extrêmement difficiles liées à la pandémie. »

- La présidente du conseil d'administration de Destination Canada, l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q.

Faits en bref

En 2019, le Canada a accueilli un nombre record de 22,1 millions de touristes.

a accueilli un nombre record de 22,1 millions de touristes. Les dépenses touristiques ont atteint une somme estimée à 104,4 milliards de dollars cette année-là.

En 2019, le tourisme a fourni de l'emploi direct à quelque 692 000 personnes dans les communautés du pays et a contribué pour environ 45,1 milliards de dollars au produit intérieur brut.

Pour veiller à ce que le Canada soit une destination de choix lorsque les voyages nationaux et internationaux reprendront pleinement, le gouvernement du Canada a octroyé un montant supplémentaire de 100 millions de dollars sur trois ans à Destination Canada pour la mise sur pied de campagnes de marketing qui viendront encourager les Canadiens et les visiteurs de l'étranger à découvrir et à explorer le pays.

