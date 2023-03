Nomination de Benoît Major au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Benoît Major à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. M. Major entre en fonction dès demain, pour un mandat de quatre ans.

Benoît Major est titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Gestionnaire actif au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans, il a notamment été directeur des services aux personnes âgées (SAPA) et des services à la communauté du CSSS d'Antoine-Labelle de 2012 à 2015, directeur adjoint SAPA hébergement du CISSS des Laurentides de 2015 à 2019, puis directeur SAPA du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal de janvier 2019 à septembre 2020. Depuis, il est directeur SAPA du CISSS de l'Outaouais.

« Benoît Major possède une longue expérience de gestionnaire de haut niveau au sein de notre réseau de la santé et des services sociaux. Je suis convaincu que son expertise décisionnelle ainsi que son leadership éprouvé constituent un atout majeur pour le CISSS de l'Outaouais. Je lui souhaite donc de beaux défis à relever, en collaboration avec le PDG et les équipes de l'établissement, au bénéfice de toute la population de l'Outaouais. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

