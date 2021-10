MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Nutrigroupe est heureux d'annoncer la nomination de Mme Claudia Désilets, présidente du Groupe Inovo Inc., à la présidence du conseil. Mme Désilets devient ainsi la première femme à prendre cette importante position, un signal fort que l'industrie de l'agroalimentaire évolue et qu'elle devient plus inclusive.

Titulaire d'un EMBA de McGill-HEC Montréal et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, Mme Désilets possède plus de 25 ans d'expérience dans l'agroalimentaire. Impliquée depuis sept ans comme membre du conseil d'administration, elle tenait le rôle de vice-présidente depuis 2015 et celui de présidente du comité d'audit depuis 2017.

Plus récemment, Mme Désilets a tenu un rôle névralgique dans l'élaboration du plan stratégique 2021-2026 aux côtés du chef de la direction de Nutrigroupe, M. Sébastien Léveillé. Ce plan sera d'ailleurs déployé plus tard cet automne. Nutrigroupe peut ainsi compter sur une relève compétente et impliquée, prête pour la suite de l'entreprise.

Le poste de vice-président du conseil d'administration, devenu vacant avec la nomination de Claudia, a été confié à M. Jean-François Allie, membre du conseil d'administration depuis 2009. Le conseil d'administration tient à remercier M. Serge Lefebvre, son président sortant, pour l'immense travail accompli, son dévouement et sa loyauté envers l'entreprise.

« J'accepte ce défi en nous sachant en bonne position pour assurer la pérennité de notre entreprise et je remercie le conseil d'administration de Nutrigroupe pour sa confiance. Au cours des dernières années, notre entreprise de fermiers propriétaires a connu une croissance importante par fusion et acquisition à travers le pays. Résolument tourné vers l'avenir, notre prochain plan stratégique nous permettra d'aligner notre vision afin de solidifier notre position et notre profitabilité sur le marché canadien. »

- Claudia Désilets, présidente du conseil d'administration de Nutrigroupe

À propos de Nutrigroupe

Nutrigroupe est reconnue comme l'unique entité canadienne appartenant à des producteurs locaux qui se distingue par son habileté à mettre en marché des œufs et ses dérivés à l'intérieur des plus hauts standards de qualité, d'innovation et de respect de ses clients, ses employés et son environnement.

Depuis ses débuts, Nutrigroupe profite de la vision de fermiers propriétaires ayant décidé de mettre en commun leurs efforts, leurs connaissances de l'industrie et le capital dans le but de développer un modèle d'affaires unique dans l'industrie des œufs. Cette stratégie s'est traduite depuis 2005 par une importante croissance des volumes transigés faisant de Nutrigroupe, un modèle de succès auprès de tous les producteurs canadiens. Les acquisitions des dernières années positionnent le groupe comme étant un classificateur/transformateur important au pays et prouvent à quel point les producteurs attachés au groupe continuent de croire en leur modèle d'affaires.

