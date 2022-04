Nomination d'une présidente du conseil d'administration de la CNESST

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière de souligner la décision du Conseil des ministres de nommer Mme Louise Otis, à titre de présidente du conseil d'administration de la CNESST.

Diplômée de la Faculté de droit de l'Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis 1975, Mme Otis s'est spécialisée en droit du travail et en droit administratif jusqu'à son ascension à la magistrature. En 1983, elle a orienté sa pratique vers le droit public et le droit constitutionnel, à la suite de l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et des libertés. Parallèlement, elle a enseigné à la Faculté de droit de l'Université Laval, de 1984 à 1987, et à l'École du Barreau du Québec pendant près de 10 ans.

En 29 ans de magistrature, notamment comme juge à la Cour d'appel du Québec, Mme Otis a participé à plus de 3 000 jugements en matière de droit administratif, civil, criminel et commercial. En raison de ses grandes compétences, elle a été recrutée par le secrétaire général des Nations Unies en 2007 pour réviser le système d'administration de la justice à l'Organisation des Nations Unies et en proposer un nouveau.

Depuis son retrait de la magistrature, elle exerce la profession de médiatrice et d'arbitre en matière civile et commerciale. Elle est professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université McGill. Elle est présidente du tribunal administratif de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du tribunal d'appel de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Rappelons que la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, sanctionnée le 6 octobre dernier, a entraîné des changements en ce qui concerne la constitution du conseil d'administration de la CNESST. Une modification à ce sujet repose sur la création d'une fonction unique de présidence du conseil d'administration, comme cela existe dans la plupart des sociétés d'État. Mme Otis est donc la première personne nommée à ce poste.

Citations

« Lors de la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail, il était primordial pour le gouvernement de mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance au sein de la CNESST. La nomination de Mme Otis à titre de présidente du conseil d'administration répond à cet objectif. La compétence de Mme Otis est un atout indéniable pour la CNESST et l'ensemble des partenaires patronaux et syndicaux. Son expertise permettra de mener à bien la modernisation de la loi 27, adoptée le 6 octobre 2021. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis heureuse de cette nomination et fière de pouvoir compter sur une personne exceptionnelle comme Mme Otis pour présider le conseil d'administration de la CNESST. Je la félicite et lui assure, en tant que présidente-directrice générale de notre organisation, de tout mon soutien et de toute ma collaboration. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs, et aux travailleuses et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Elle fait la promotion des droits et obligations en ces matières et en assure le respect.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction des communications et des relations publiques

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail