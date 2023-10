Nomination d'une nouvelle présidente, d'un nouveau vice-président et de nouveaux administrateurs au Conseil de l'ACIC

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) a accueilli Apala Mukherjee, présidente, BASF Canada, comme nouvelle présidente du conseil d'administration, et Rocky Vermani, vice-président principal, NOVA Chemicals, comme vice-président, lors de la réunion de son conseil d'administration aujourd'hui.

« L'ACIC et BASF Canada entretiennent un lien mutuel de longue date. Avec notre engagement envers la Gestion responsableMD, la durabilité et l'amélioration continue, je suis ravie de prendre la présidence du conseil d'administration de l'ACIC et de travailler avec des collègues qui partagent les mêmes idées », s'est réjouie Mme Mukherjee.

À titre de présidente de BASF Canada, Mme Mukherjee assume la responsabilité des entreprises de BASF au Canada, notamment de superviser la mise en œuvre des stratégies mondiales de l'entreprise et de diriger les groupes de soutien commercial de prospection des marchés et clientèle et de la durabilité.



L'ACIC a également accueilli Brad Apking, directeur de site, Methanex Corporation, Amir Karim, président et chef de la direction, Polykar, Todd Karran, chef de la direction, Pétrochimie, Inter Pipeline Ltd, Amanda VanderBurg, directrice régionale de la production, MEGlobal Canada ULC, et Peter West, chef de la fabrication, ARLANXEO Canada Inc. en tant que nouveaux administrateurs en 2023.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir notre nouvelle présidente et notre nouveau vice-président, ainsi que nos nouveaux administrateurs. Apala, Rocky et tous les membres de notre conseil d'administration mettent à disposition de notre secteur leurs connaissances extraordinaires et uniques pour guider l'association vers ses objectifs en cette période de transition », a commenté Bob Masterson, président-directeur général de l'ACIC.

« Je tiens également à remercier notre président sortant, Helder Botelho, de LANXESS Canada, qui a su nous guider avec brio l'an dernier. Ses précieuses connaissances ne seront pas perdues, car Helder restera membre de notre conseil d'administration. »

À propos de l'ACIC

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est l'association des leaders des secteurs de la chimie et des plastiques du Canada. La chimie et les plastiques constituent la troisième industrie en importance au Canada - elle est responsable de 92 milliards de dollars d'expéditions en 2022 et emploie 173 200 personnes. L'Association représente plus de 120 membres et partenaires à travers le pays. Nous assurons la coordination et le leadership sur des questions clés, notamment l'innovation, l'investissement, les plastiques, la fiscalité, la santé et la sécurité, l'environnement et les initiatives réglementaires. Les membres de l'ACIC sont audités en fonction de l'éthique et des principes de Gestion responsableMD, une ESG chimique mondiale reconnue par les Nations Unies.

En outre, la division Plastiques de l'ACIC se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipement, les recycleurs et les propriétaires de marques.

SOURCE Association canadienne de l’industrie de la chimie

Renseignements: Demandes des medias : Julie Fortier, Directrice, Communications, Association canadienne de l'industrie de la chimie, [email protected]