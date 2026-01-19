Nomination d'un nouveau président à la Commission de protection du territoire agricole du Québec

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé, à sa séance du 14 janvier dernier, à la nomination de Me Jean Nobert à titre de membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à compter d'aujourd'hui.

Me Jean Nobert succède à Élaine Grignon qui assurait l'intérim de présidence depuis le 6 octobre 2025. Celle-ci poursuit ses fonctions de membre et vice-présidente de la Commission.

« Depuis mon arrivée à la Commission il y a 6 ans, j'ai été témoin de la grande expertise et du dévouement des membres du personnel de la Commission pour la protection du territoire et des activités agricoles. C'est avec fierté que j'occuperai mes nouvelles fonctions de président à leurs côtés », souligne le nouveau président.

« Au nom de la Commission, je tiens à exprimer ma reconnaissance à madame Grignon pour le leadership dont elle a fait preuve durant son intérim à la présidence. Nous continuerons de travailler ensemble au cours de mon mandat », ajoute-t-il.

À propos de Jean Nobert

Me Nobert a intégré la Commission en 2020 comme membre et occupait les postes de membre et vice-président depuis 2025. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2003 et détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études collégiales en exploitation d'entreprises agricoles. Il a agi en tant que gestionnaire au sein d'entreprises du secteur agricole pendant près de 15 ans avant de pratiquer le droit dans le domaine privé pendant plusieurs années.

À propos de la Commission

La Commission de protection du territoire agricole a pour mission de pérenniser un territoire propice à l'exercice et au développement durable des activités agricoles. À ce titre, elle assure la protection du territoire et des activités agricoles et contribue à introduire cet objectif au cœur des préoccupations de la collectivité. Pour accomplir son mandat, elle exerce un rôle décisionnel, procède à une surveillance rigoureuse du territoire et offre un accompagnement stratégique aux acteurs concernés.

Liens connexes

Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cptaq

SOURCE Commission de protection du territoire agricole du Québec

Source : Marie-Eve Bouchard, Conseillère en communication, Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), [email protected], 1 800 667-5294