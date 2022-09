TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Alex Mihailidis, chercheur de renommée internationale qui occupe le poste de directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, a été choisi pour faire partie du Healthy Ageing 50 - 50 leaders qui travaillent à transformer le monde pour en faire un meilleur endroit pour vieillir.

Le Healthy Ageing 50 est une initiative lancée dans le cadre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé des Nations Unies afin de rendre hommage à 50 leaders qui travaillent à favoriser un vieillissement en santé.

Alex Mihailidis est le directeur scientifique et chef de la direction d’AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

« Je suis fier d'être reconnu comme l'un des membres du Healthy Ageing 50 - 50 leaders qui travaillent à transformer le monde pour en faire un meilleur endroit pour vieillir », a déclaré M. Mihailidis. « C'est un grand honneur d'être l'un des 50 leaders reconnus pour leurs efforts visant à améliorer la vie des générations actuelles et futures de personnes âgées. »

M. Mihailidis a consacré sa carrière à l'amélioration de la vie des personnes âgées et des aidants naturels. Ingénieur biomédical à l'Université de Toronto et au KITE Research Institute du Réseau universitaire de santé, M. Mihailidis est un leader mondial de la recherche sur la technologie qui vise à aider les personnes âgées à rester actives, autonomes et en santé. Ses réalisations vont de la création de technologies de pointe - comme les système de suggestions automatiques et les capteurs de domotique qui peuvent signaler les problèmes de santé dès le début - aux nouvelles politiques liées à la réglementation et à la prestation de services en matière de solutions novatrices. Son travail, en particulier en ce qui a trait à l'utilisation de l'intelligence artificielle, des capteurs et de la robotique pour aider les personnes atteintes de démence, a ouvert la voie à de nouvelles approches visant à offrir des soins à notre population vieillissante.

M. Mihailidis est un visionnaire qui a fondé le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL, le réseau canadien de la technologie et du vieillissement financé par le gouvernement du Canada. Sous sa direction, AGE-WELL est devenu un réseau canadien hautement réputé qui a une portée mondiale et qui rassemble tous les intervenants - l'industrie, le gouvernement, les organismes communautaires, le milieu universitaire, les personne âgées, les aidants naturels et les futurs leaders - afin de faire progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement et d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques pour le vieillissement en santé.

M. Mihailidis est chercheur principal au KITE Research Institute du Réseau universitaire de santé et vice-recteur associé, Partenariats internationaux et professeur à l'Université de Toronto. Il est titulaire de la chaire de recherche Barbara G. Stymiest en technologie de la réadaptation à l'Université de Toronto et au Toronto Rehabilitation Institute. Il est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé, membre honoraire à vie de l'Association canadienne des ergothérapeutes et membre de la Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of America.

AGE-WELL présente ses sincères félicitations à M. Mihailidis et aux autres leaders du Healthy Ageing 50 qui ont été sélectionnés pour leurs réalisations extraordinaires dans le domaine du vieillissement en santé.

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

