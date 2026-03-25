GATINEAU, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ -

En raison du nombre élevé de candidats à l'élection partielle dans Terrebonne (Québec), les électeurs qui voteront les jours de vote par anticipation ou le jour de l'élection utiliseront un bulletin de vote adapté.

Le bulletin de vote adapté comprendra un espace dans lequel les électeurs pourront inscrire le nom du candidat de leur choix. Il remplacera le bulletin de vote ordinaire, qui comprend une liste de candidats et sur lequel les électeurs font une marque dans le cercle à côté du candidat de leur choix.

Pour que leur vote soit compté, les électeurs doivent écrire le nom du candidat de leur choix. Tant que l'intention de l'électeur est claire, son vote sera compté, même s'il a mal orthographié le nom du candidat.

écrire le nom du candidat de leur choix. Tant que l'intention de l'électeur est claire, son vote sera compté, même s'il a mal orthographié le nom du candidat. En plus du nom du candidat, les électeurs peuvent inscrire le nom de son parti politique. Cependant, si l'électeur n'inscrit que le nom du parti, son bulletin de vote ne pourra pas être compté; le nom du candidat choisi par l'électeur doit être inscrit.

La liste des candidats sera disponible en deux formats à tous les bureaux de vote afin que les électeurs puissent trouver le nom du candidat de leur choix. L'une des listes comportera le nom des candidats en ordre alphabétique et l'autre liste sera organisée selon l'appartenance politique.

Le bulletin de vote adapté (en blanc) comportera les mêmes mesures de sécurité et d'intégrité que le bulletin de vote habituel.

Élections Canada sait que ces changements pourraient réduire l'accessibilité du bulletin de vote pour certains électeurs. Tous les outils d'aide au vote habituels seront offerts, mais certains ne le seront que le jour de l'élection (le lundi 13 avril), comme la liste des candidats en braille. Si vous avez des inquiétudes, communiquez avec le bureau d'Élections Canada dans Terrebonne pour connaître les options et les services d'accessibilité qui vous sont offerts.

Les électeurs qui ont besoin d'aide pour voter peuvent demander à un ami ou à un parent de les accompagner pour les aider, y compris pour remplir leur bulletin de vote. Les travailleurs électoraux, qui font le serment de protéger le secret du vote, peuvent également aider les électeurs.

Élections Canada rappelle aux électeurs de Terrebonne qu'ils peuvent voter par bulletin spécial au bureau local d'Élections Canada. Ils peuvent également faire une demande en ligne pour voter par la poste ou envoyer leur demande par courrier ou télécopieur. Ils ont jusqu'au mardi 7 avril, 18 h , pour le faire.

, pour le faire. En raison du grand nombre de candidats, l'annonce des résultats de l'élection partielle dans Terrebonne et leur publication sur elections.ca pourraient être retardées.

Pour en savoir plus sur le bulletin de vote adapté, les électeurs peuvent visiter elections.ca ou communiquer avec le bureau d'Élections Canada dans Terrebonne.

Les électeurs des circonscriptions de Scarborough‑Sud‑Ouest et de University-Rosedale voteront au moyen d'un bulletin de vote ordinaire.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

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SOURCE Elections Canada

Renseignements : Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]