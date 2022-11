OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations en octobre s'est établi à 267 055, ce qui représente une baisse de 11 % par rapport au sommet de septembre 2022 (298 811). Dans les centres urbains, ce nombre a également diminué de 11 % pour s'établir à 245 234 en octobre. Il a diminué de 13 % dans le segment des logements collectifs, pour s'établir à 188 189, et a diminué de 4 % dans celui des maisons individuelles, à 57 045.

Mises en chantier d’habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement) Bob Dugan, Économiste en chef, SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 21 821.

« Les DDA mensuelles ont diminué en octobre alors que la tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté. La baisse des DDA mensuelles dans les centres urbains du Canada en octobre est attribuable à une baisse des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Montréal a connu une hausse du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier, en raison d'une augmentation de 19 % des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto, on a enregistré une baisse de 47 %, et à Vancouver, une baisse de 19 %, ce qui a contribué à la baisse mensuelle globale du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier au Canada. Malgré cela, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure élevé en 2022 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 277 667 en octobre, en hausse de 0,5 % par rapport à celle de 276 374 relevée le mois précédent, selon la SCHL. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE).

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Liens connexes :

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







octobre 2021 octobre 2022 % octobre 2021 octobre 2022 % octobre 2021 octobre 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

49 23 -53 15 2 -87 64 25 -61 Î.-P.-É.

31 34 10 80 40 -50 111 74 -33 N.-É.

326 133 -59 439 83 -81 765 216 -72 N.-B.

92 103 12 164 54 -67 256 157 -39 Atlantique

498 293 -41 698 179 -74 1 196 472 -61 Qc

678 578 -15 4 132 4 177 1 4 810 4 755 -1 Ont.

1 961 1 941 -1 4 711 5 335 13 6 672 7 276 9 Man.

201 236 17 169 534 216 370 770 108 Sask.

132 91 -31 86 297 245 218 388 78 Alb.

1 132 1 094 -3 1 853 2 816 52 2 985 3 910 31 Prairies

1 465 1 421 -3 2 108 3 647 73 3 573 5 068 42 C.-B.

601 626 4 2 074 2 903 40 2 675 3 529 32 Canada(10 000+) 5,203 4 859 -7 13 723 16 241 18 18 926 21 100 11 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 23 32 39 44 29 -34 67 61 -9 Barrie

113 86 -24 119 34 -71 232 120 -48 Belleville

33 17 -48 14 6 -57 47 23 -51 Brantford

14 138 ## 5 61 ## 19 199 ## Calgary

490 503 3 765 1 185 55 1 255 1 688 35 Edmonton

463 438 -5 1 000 1 529 53 1 463 1 967 34 Grand Sudbury

28 6 -79 6 2 -67 34 8 -76 Guelph

6 7 17 8 18 125 14 25 79 Halifax

264 34 -87 408 42 -90 672 76 -89 Hamilton

33 47 42 51 308 ## 84 355 323 Kelowna

49 41 -16 29 153 428 78 194 149 Kingston

30 24 -20 22 10 -55 52 34 -35 Kitchener-Cambridge-Waterloo 56 115 105 555 352 -37 611 467 -24 Lethbridge

23 20 -13 22 8 -64 45 28 -38 London

155 113 -27 82 270 229 237 383 62 Moncton

28 22 -21 133 23 -83 161 45 -72 Montréal

241 132 -45 2 170 2 325 7 2 411 2 457 2 Oshawa

94 47 -50 270 775 187 364 822 126 Ottawa-Gatineau 350 431 23 1 179 1 276 8 1 529 1 707 12 Gatineau

65 91 40 253 478 89 318 569 79 Ottawa

285 340 19 926 798 -14 1 211 1 138 -6 Peterborough

10 24 140 0 0 - 10 24 140 Québec

76 88 16 586 726 24 662 814 23 Regina

61 16 -74 24 140 483 85 156 84 Saguenay

22 27 23 20 18 -10 42 45 7 St. Catharines-Niagara 64 72 13 221 113 -49 285 185 -35 Saint John

26 27 4 8 2 -75 34 29 -15 St. John's

45 20 -56 15 2 -87 60 22 -63 Saskatoon

64 68 6 55 150 173 119 218 83 Sherbrooke

37 25 -32 226 94 -58 263 119 -55 Thunder Bay

11 10 -9 0 4 ## 11 14 27 Toronto

539 496 -8 2 105 2 362 12 2 644 2 858 8 Trois-Rivières

27 18 -33 64 62 -3 91 80 -12 Vancouver

262 309 18 1 512 1 870 24 1 774 2 179 23 Victoria

70 41 -41 267 563 111 337 604 79 Windsor

32 33 3 45 26 -42 77 59 -23 Winnipeg

154 197 28 137 508 271 291 705 142 Toutes les régions 3 993 3 724 -7 12 167 15 046 24 16 160 18 770 16

________________________

Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







septembre 2022 octobre 2022 % septembre 2022 octobre 2022 % septembre 2022 octobre 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

449 232 -48 79 24 -70 528 256 -52 Î.-P.-É.

10 275 ## 0 480 ## 10 755 ## N.-É.

1 991 1 514 -24 1 133 1 047 -8 3 124 2 561 -18 N.-B.

1 153 1 049 -9 3 712 655 -82 4 865 1 704 -65 Qc

5 094 6 463 27 35 027 43 233 23 40 121 49 696 24 Ont.

23 045 22 632 -2 107 919 63 890 -41 130 964 86 522 -34 Man.

2 681 2 788 4 1 656 6 408 287 4 337 9 196 112 Sask.

1 213 926 -24 1 428 3 564 150 2 641 4 490 70 Alb.

15 653 13 433 -14 23 794 33 867 42 39 447 47 300 20 C.-B.

8 089 7 733 -4 42 102 35 021 -17 50 191 42 754 -15 Canada (10 000+) 59,378 57 045 -4 216 850 188 189 -13 276 228 245 234 -11 Canada (toutes les régions) 75,871 72 769 -4 222 940 194 285 -13 298 811 267 055 -11 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 420 429 2 1 500 348 -77 1 920 777 -60 Barrie

1 368 937 -32 4 740 408 -91 6 108 1 345 -78 Belleville

265 193 -27 204 72 -65 469 265 -43 Brantford

657 1 202 83 552 732 33 1 209 1 934 60 Calgary

6 404 6 033 -6 13 068 14 220 9 19 472 20 253 4 Edmonton

7 374 5 310 -28 9 384 18 348 96 16 758 23 658 41 Grand Sudbury 74 66 -11 216 24 -89 290 90 -69 Guelph

86 121 41 1 476 216 -85 1 562 337 -78 Halifax

664 472 -29 264 504 91 928 976 5 Hamilton

1 028 658 -36 1 068 3 696 246 2 096 4 354 108 Kelowna

597 666 12 2 496 1 836 -26 3 093 2 502 -19 Kingston

528 318 -40 264 120 -55 792 438 -45 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1,020 1 346 32 2 556 4 224 65 3 576 5 570 56 Lethbridge

220 221 0 36 96 167 256 317 24 London

681 1 362 100 2 940 3 240 10 3 621 4 602 27 Moncton

275 271 -1 2 568 276 -89 2 843 547 -81 Montréal

1 497 1 389 -7 23 395 27 820 19 24 892 29 209 17 Oshawa

978 598 -39 2 652 9 300 251 3 630 9 898 173 Ottawa-Gatineau 2,898 4 134 43 20 736 15 312 -26 23 634 19 446 -18 Gatineau

218 768 252 1 488 5 736 285 1 706 6 504 281 Ottawa

2 680 3 366 26 19 248 9 576 -50 21 928 12 942 -41 Peterborough 667 522 -22 72 0 -100 739 522 -29 Québec

652 996 53 4 968 8 712 75 5 620 9 708 73 Regina

276 197 -29 708 1 680 137 984 1 877 91 Saguenay

264 292 11 288 216 -25 552 508 -8 St. Catharines-Niagara 1,225 814 -34 8 364 1 356 -84 9 589 2 170 -77 Saint John

246 302 23 0 24 ## 246 326 33 St. John's

348 200 -43 48 24 -50 396 224 -43 Saskatoon

943 738 -22 540 1 800 233 1 483 2 538 71 Sherbrooke

324 318 -2 1 500 1 128 -25 1 824 1 446 -21 Thunder Bay 107 83 -22 96 48 -50 203 131 -35 Toronto

6 036 6 056 0 59 172 28 344 -52 65 208 34 400 -47 Trois-Rivières 162 213 31 744 744 - 906 957 6 Vancouver

4 548 3 532 -22 27 516 22 440 -18 32 064 25 972 -19 Victoria

621 549 -12 2 604 6 756 159 3 225 7 305 127 Windsor

678 413 -39 1 464 312 -79 2 142 725 -66 Winnipeg

2 269 2 491 10 1 140 6 096 435 3 409 8 587 152

________________________

Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeurs extrêmes

