Nomad Bloc de retour au Stade olympique pour l'hiver 2021-2022

Les visiteurs auront également accès à un jeu de spikeball, un jeu de ping pong, des hamacs, ainsi qu'un choix de boissons au café dans un décor rappelant les beaux jours de l'été.

L'offre d'escalade de bloc sera disponible jusqu'au 31 mars, de 10 h à 23 h en semaine, et de 9 h à 23 h les samedis et dimanches, dans le respect des mesures sanitaires.

Une activité intérieure idéale pour l'hiver

Avec l'arrivée du temps froid, Nomad Bloc constitue une activité idéale pour bouger et se dégourdir. C'est le moment idéal pour venir découvrir ces installations uniques et de grimper à l'intérieur du Stade olympique. Il suffit simplement de se présenter sur place et payer les droits d'accès (tarifs disponibles à l'adresse nomadbloc.com/tarifs). De nombreux forfaits sont disponibles, dont des abonnements mensuels et des passes multientrées. Un service de location de chaussures spécialisées est offert au prix de 7 $.

Prix spécial Découverte, le dimanche 21 novembre

Afin de commencer la saison hivernale, Nomad Bloc organise une journée découverte ce dimanche, 21 novembre, avec un prix spécial Découverte à seulement 5 $. De plus, un rabais éclair de 10 % sera offert sur les abonnements pendant la journée (achat sur place uniquement).

Pour vous rendre

L'accès à Nomad Bloc est simple et facile. Rendez-vous au 4553 avenue Pierre-De Coubertin et suivez les indications pour vous rendre à Nomad Bloc (entrée en diagonale avec le Biodôme). Les automobilistes sont invités à utiliser le stationnement P5, situé au 3200 rue Viau (20 $).

Pour toute question concernant le centre d'escalade, consultez le site Web de Nomad Bloc, à l'adresse www.nomadbloc.com.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020 à la suite de l'adoption de la loi 15, Le Parc olympique (la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020).

La Parc olympique a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

