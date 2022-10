S'associe au gouvernement du Canada, au gouvernement de l' Ontario et à la ville d' Ottawa pour soutenir les laboratoires et les infrastructures de pointe du nouveau centre technologique de Nokia.

OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Nokia Canada et ses partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux ont annoncé aujourd'hui leur intention de transformer les installations de Nokia à Ottawa, en Ontario, en un centre de recherche et de développement durable et de calibre mondial. Le centre technologique augmentera considérablement la capacité de Nokia Canada en matière d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) de nouvelle génération et de la cybersécurité. Cette transformation devrait créer plus de 340 nouveaux emplois de grande valeur et aider Nokia à attirer des talents internationaux hautement qualifiés dans l'écosystème technologique du Canada.

Nokia Canada prévoit de commencer la construction du site en 2023 et d'ouvrir les nouvelles installations en 2026. Ce projet transformera le campus de 26 acres de Nokia Canada dans le parc commercial de Kanata Nord en un centre d'affaires, résidentiel et commercial à usage mixte, durable et accessible, où près de 2 160 employés locaux, les résidents et les entreprises d'Ottawa et l'ensemble de l'écosystème technologique du Canada pourront collaborer, innover et favoriser le bien-être et la prospérité du Canada et de la communauté internationale.

Le nouveau centre de recherche et de développement contribuera à consolider la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'avenir numérique vert en élargissant l'expertise de Nokia Canada dans les domaines de la 5G, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, en accélérant la croissance des logiciels en nuage et en améliorant la gestion de l'identité numérique et la sécurité des appareils connectés aux réseaux essentiels.

Pekka Lundmark, président et directeur général de Nokia, a déclaré : « Nokia contribue à renforcer le rôle de chef de file du Canada dans le domaine des technologies. Ce centre de recherche et de développement durable de classe mondiale sera l'un des développements les plus dynamiques de Nokia - et je suis fier qu'il profite également aux habitants d'Ottawa. C'est un grand jour! Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux gouvernements local, provincial et national pour avoir travaillé avec nous sur ce projet. »

Les solutions de connectivité de Nokia Canada constituent le fondement essentiel des principales industries et infrastructures canadiennes, notamment les transports, les services publics, les villes intelligentes, les services gouvernementaux et les ressources naturelles. Nokia Canada est également le principal fournisseur des principaux opérateurs de télécommunications du Canada, notamment en matière de radio et de cœur de réseau 5G, de fibre optique jusqu'au domicile, de routage IP, de réseaux optiques, de cybersécurité, de câble sous-marin et de logiciel de gestion de réseau.

Les nouvelles installations d'Ottawa soutiendront l'objectif mondial de Nokia de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en mettant en œuvre des technologies durables, notamment la récupération de chaleur côté eau, la récupération de chaleur et d'énergie côté air, le refroidissement libre côté eau et la collecte des eaux de pluie.

Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de Nokia envers le marché canadien, où nous avons investi 1,4 milliard de dollars en recherche et développement au cours des cinq dernières années. Le centre de recherche et de développement de Nokia générera une nouvelle propriété intellectuelle canadienne et mettra sur le marché des technologies de pointe innovantes en matière de télécommunications et de cybersécurité, ce qui nous aidera à atteindre notre objectif d'améliorer la vie des gens au Canada et dans le monde entier. »

Le campus transformé devrait permettre à Nokia Canada de faire croître son équipe établie en Ontario de plus de 340 postes pour atteindre 2 500, dont 2 160 seront basés à Ottawa, d'augmenter de 100 à 400 par an le nombre de postes d'enseignement coopératif et de stages pour les étudiants universitaires et collégiaux dans les domaines STIM, et d'introduire de nouveaux espaces et équipements de laboratoire de pointe. Nokia Canada prévoit d'investir plus de 340 millions de dollars canadiens dans les laboratoires et l'équipement, la main-d'œuvre et les coûts d'exploitation entre 2023 et 2027.

Le gouvernement du Canada met la dernière main à des plans visant à fournir jusqu'à 40 millions de dollars canadiens par l'intermédiaire de son Fonds d'innovation stratégique (FIS) et le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire d'Investir Ontario, fournira 30 millions de dollars canadiens au projet. Ces contributions soutiendront la capacité à long terme de Nokia, du Canada et de l'Ontario dans les domaines de la cybersécurité, de la recherche et du développement et de la technologie de nouvelle génération, notamment la 6G, tout en créant des emplois bien rémunérés dans les secteurs de la construction et de la technologie.

La ville d'Ottawa, par l'intermédiaire d'Hydro Ottawa, versera une contribution en capital de 2 millions de dollars canadiens pour la mise à niveau du système de contrôle.

Citations supplémentaires

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a déclaré : « Le projet que nous annonçons aujourd'hui facilitera l'accès des Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Il apportera des avantages économiques à la région de la capitale nationale et stimulera l'écosystème technologique du Canada. Notre objectif est de bâtir une économie forte et un avenir meilleur pour tous. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré : « Les Canadiens se fient aux services sans fil et Internet pour pratiquement tout : le travail, l'école, les déplacements, et pour rester en contact avec leurs proches. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils aient accès à des services télécommunications qui respectent les plus hauts standards. L'annonce d'aujourd'hui aidera l'accès à de nouvelles technologies qui auront un effet transformateur sur l'économie du Canada et la vie quotidienne des Canadiens. En s'associant à Nokia, le Canada renforce son infrastructure numérique et consolide sa position de premier plan pour la technologie numérique. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a déclaré : « Cet investissement monumental de Nokia montre une fois de plus qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour la croissance des entreprises et la création d'emplois qu'ici en Ontario. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos partenaires afin de garantir des centaines d'emplois supplémentaires en demande et hautement qualifiés dans la région d'Ottawa et nous nous réjouissons de cet engagement à long terme de Nokia envers notre province et nos travailleurs. »

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, a déclaré : « Le projet d'investissement et d'expansion de Nokia est un signal fort que l'Ontario continue d'être le meilleur endroit où les entreprises du monde entier peuvent investir et croître. L'Ontario abrite une multitude d'instituts de recherche de renommée mondiale et des meilleurs talents qui travaillent en collaboration avec des entreprises pour créer des solutions révolutionnaires. Travaillant en étroite collaboration avec Investissements Ontario, notre gouvernement est fier de soutenir des innovateurs mondiaux comme Nokia dans le cadre de notre plan de développement de l'Ontario. »

Son honneur Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa, a déclaré : « Je tiens à remercier Nokia, ainsi que les gouvernements fédéral et provincial, d'investir dans notre communauté et de faire croître notre économie locale. Non seulement la recherche et le développement de pointe seront plus nombreux à Ottawa, mais Nokia disposera d'un campus à usage mixte plus durable, tout en créant des centaines d'emplois et de stages. C'est un grand jour pour Ottawa et Kanata Nord. »

