La collection, conçue avec l'aide d'Ibaka, est en vente à des prix allant de 60 $ à 995 $, et chaque pièce est lavable à la maison. Les admirateurs de Nobis peuvent s'attendre à la qualité supérieure, aux composants techniques et aux éléments de style auxquels ils sont habitués. L'anorak à capuchon non genré présente une coupe moderne courte-longue munie d'une poche frontale et, comme l'anorak, le manteau bombardier est fait de nylon hydrofuge et d'une couche isolante Primaloft qui respire et sèche rapidement. Le parka de la collection est doté d'une membrane laminée brevetée par Nobis, de coutures scellées et d'une couche isolante en duvet de canard blanc d'origine canadienne. Muni de multiples poches extérieures, le gilet tactique léger est coupe-vent et respirant, donc idéal pour les saisons de transition et les jours d'hiver plus doux. Les garnitures réfléchissantes et les logos chatoyants sur la plupart des pièces accentuent les couleurs neutres, tout en assurant une meilleure visibilité de nuit. Les accessoires ont bénéficié de la même attention aux détails, comme l'atteste le chapeau cloche réversible en nylon indéchirable, dont le tissu hachuré croisé en polyester imprimé arbore le logo « S » à l'avant et une étiquette chatoyante en édition limitée à l'arrière. Le côté réversible révèle un imprimé de camouflage avec l'accroche « Mafuzzy » de Serge sur la bordure.

« Nous ne pourrions être plus fiers de passer à la prochaine étape de notre partenariat avec Serge Ibaka, l'un de nos ambassadeurs mondiaux, grâce au lancement de cette collection collaborative », affirme Robin Yates, cofondateur et vice-président de Nobis. « Serge représente le meilleur du sport professionnel et de la mode internationale, et nous sommes absolument ravis de travailler ensemble pour donner vie à sa vision de Serge Ibaka x Nobis. »

Michael Kerr, directeur en chef du design chez Nobis, a travaillé directement avec Ibaka pour co-créer la collection capsule. « Quand votre premier projet pour une marque comprend un partenariat de design avec Serge Ibaka, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est excitant, affirme Kerr. Notre collaboration a été un exercice d'équilibre entre le style et la performance. Lors de nos réunions, nous nous sommes efforcés de suivre la ligne entre la mode et la fonctionnalité, l'objectif étant d'atteindre la "beauté fonctionnelle". En empruntant la nouvelle direction qu'offrent les couches fonctionnellement adaptables, nous avons créé des designs modernes dont la palette de couleurs et les éléments de style sont inspirés par la garde-robe de Serge. »

La collection capsule Serge Ibaka x Nobis sera en vente à partir du 19 novembre 2020, en magasin et en ligne au Nobis.com. Pour des nouvelles sur Nobis, visitez le Nobis.com ou suivez la conversation sur les médias sociaux, au @nobis et #NobisxSergeIbaka.

Pour plus d'informations ou une demande d'entrevue, veuillez contacter :

Drydon Chow, Bookmark, [email protected]

À PROPOS DE NOBIS

Nobis, qui signifie « nous » en latin, a été lancé en 2007. Nobis est une marque canadienne de vêtements d'extérieur et d'accessoires haut de gamme qui est convaincue que les tendances passent, mais que le style, la fonctionnalité et la qualité resteront à jamais intemporels. Les collections sont conçues pour les hivers en constant changement, les conditions saisonnières imprévisibles et le besoin croissant de vêtements d'extérieur élégants et fonctionnels. Sous la InnoVision Holdings Corporation, Nobis continue de tester à un rythme croissant de nouvelles frontières sur les marchés des vêtements d'extérieur et des accessoires de mode. En 2010, Nobis a été sélectionné comme l'un des trois finalistes du Markham Board of Trade Global Business Excellence Award. Nobis est actuellement offert dans plus de 35 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Japon, en Corée et bien sûr, au Canada.

À PROPOS DE SERGE IBAKA

Né en République du Congo de parents joueurs de basketball, Ibaka a rapidement développé un amour pour ce jeu qui lui a servi d'exutoire lors de la seconde guerre du Congo. Il a joué dans son pays natal pendant sa jeunesse, puis à Barcelone, en Espagne, où il a été recruté par la NBA pour jouer avec le Thunder d'Oklahoma City, et plus tard, avec le Magic d'Orlando. Il a finalement été échangé aux Raptors de Toronto en 2017, avant de signer un contrat de trois ans et de remporter le championnat de la NBA en 2019. En dehors du basketball, Serge Ibaka s'est engagé à aider les personnes dans le besoin grâce à la Fondation Serge Ibaka, dont les projets sont axés sur la santé et l'éducation des orphelins au Congo (une collaboration avec l'UNICEF pour rénover des orphelinats et fournir du matériel et des appareils médicaux comme des prothèses auditives). Lorsqu'il n'est pas sur le terrain ou qu'il ne travaille pas pour les personnes dans le besoin, il aime jouer de la musique congolaise avec ses amis et développer son style personnel.

SOURCE Nobis