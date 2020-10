« Nobis signifie "nous" en latin, et depuis nos débuts, nous nous sommes engagés à adopter une conduite personnelle et professionnelle qui soutient la communauté. Fidèle à la philosophie de notre marque, qui s'aligne parfaitement sur nos valeurs personnelles, toute l'équipe de Nobis poursuit avec enthousiasme cet engagement en lançant la campagne communautaire mondiale "No Cold Shoulder". Avec l'aide de partenaires commerciaux, d'ambassadeurs et d'admirateurs de la marque, nous avons l'objectif de garder au chaud plus de 15 000 personnes dans le monde entier cet hiver », a déclaré Robin Yates, vice-président et cofondateur de Nobis . « Même pendant cette année exceptionnellement difficile, les gens cherchent des moyens d'aider. Nous voulons que les Canadiens puissent, plus facilement que jamais, apporter de la chaleur aux enfants, aux familles et aux personnes dans le besoin en participant au programme No Cold Shoulder. »

À partir de novembre, les consommateurs peuvent participer de différentes manières pour apporter de la chaleur dans leur communauté. Notre sac postal de dons, qui est biodégradable, refermable et muni d'un affranchissement prépayé, se trouve au cœur de la campagne pour encourager les dons de manteaux légèrement usés à un organisme de bienfaisance local. Les consommateurs peuvent se procurer le sac postal dans les magasins Nobis ou chez l'un des détaillants participants figurant sur le site NoColdShoulder.com (jusqu'à épuisement des stocks).

Pour chaque vêtement d'extérieur vendu au Canada en novembre, Nobis fera un don de 50 $ à New Circles Community Services. Cet organisme de bienfaisance communautaire gère GLOW (Gently Loved Outfits to Wear), le plus grand programme de vêtements gratuits de Toronto qui, chaque année, aide 13 000 nouveaux arrivants, réfugiés et familles économiquement vulnérables de Toronto à subvenir à leurs besoins fondamentaux, et à vivre et travailler dans la dignité.

Les clients qui achètent un manteau sur Nobis.com ou en magasin chez Nobis et les détaillants participants recevront une tuque No Cold Shoulder gratuite avec le sac postal.

Des tuques et des épinglettes en émail No Cold Shoulder seront également disponibles à l'achat pour les clients qui souhaitent apporter leur soutien sans faire don d'un manteau. Pour chaque tuque ou épinglette vendue, Nobis fera don 100 pour cent du prix d'achat avant taxes à New Circles Community Services.

Giacomo Gianniotti, acteur et ambassadeur mondial de la marque Nobis, contribue également à la promotion de la campagne. « C'est l'année où nous avons vu le vrai sens du mot communauté et la façon dont nous sommes inextricablement liés. J'encourage les Canadiens à se joindre à moi pour garder les plus vulnérables d'entre nous en sécurité et au chaud cet hiver », affirme Gianniotti.

Au Canada, la liste des organismes de bienfaisance locaux qui distribuent les manteaux collectés comprend Bissell Centre (Edmonton, Alb.), Brunswick Street Mission (Halifax, N.-É.), Mission Old Brewery (Montréal, Qc), New Circles Community Services (Toronto, Ont.), The Lighthouse (Saskatoon, Sask.) et The Main Street Project (Winnipeg, Man.).

À propos de Nobis

Nobis (« nous » en latin) a été lancé en 2007. Nobis est une marque canadienne de vêtements d'extérieur et d'accessoires haut de gamme qui est convaincue que les tendances passent, mais que le style, la fonctionnalité et la qualité resteront à jamais intemporels. Les collections sont conçues pour les hivers en constant changement, les conditions saisonnières imprévisibles et le besoin croissant de vêtements d'extérieur élégants et fonctionnels. Nobis continue de tester à un rythme croissant de nouvelles frontières sur les marchés des vêtements d'extérieur et des accessoires de mode. En 2010, Nobis a été sélectionné comme l'un des trois finalistes du Markham Board of Trade Global Business Excellence Award. Nobis est actuellement offert dans plus de 35 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Japon, en Corée et bien sûr, au Canada.

À propos de New Circles Community Services

New Circles Community Services est un organisme de bienfaisance communautaire qui offre des vêtements, de la formation à l'emploi et du soutien à l'établissement des nouveaux arrivants, réfugiés et autres personnes à faible revenu de Toronto. New Circles gère GLOW (Gently Loved Outfits to Wear), le plus grand programme de vêtements gratuits de Toronto, qui aide 13 000 personnes annuellement. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le www.newcircles.ca.







