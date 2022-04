SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Noba Animal CO., une entreprise familiale qui développe, fabrique et commercialise des produits haut de gamme pour animaux de compagnie, a acquis ACM, une entreprise de Sherbrooke. L'annonce officielle a été faite au Québec en mars 2022. Le processus d'acquisition d'ACM a commencé l'an dernier afin d'accroître la valeur de l'offre de Noba Animal Co. à ses clients, d'optimiser l'expédition pour compenser l'augmentation des coûts de transport et pour avoir une fabrication durable et locale. L'entente a été signée le 1er janvier 2022.

Noba M-Tech (anciennement ACM) fabrique des meubles pour chats uniques et de première qualité, notamment des arbres à chat et des poteaux-grattoirs. Grâce à la fusion des deux entreprises, les nouveaux partenaires ont rapidement été en mesure d'améliorer la capacité de production, de signer de nouvelles ententes d'approvisionnement et de travailler sur de nouveaux produits tels que Noba Evolution, un poteau-grattoir modulaire pour les chats dont la hauteur passe de 17 po à 33 po.

L'utilisation d'une corde en fique au lieu d'en sisal, le matériau le plus couramment utilisé, fait en sorte que leurs poteaux durent beaucoup plus longtemps et crée de la valeur pour tous ceux qui participent au processus.

Le chef de la direction de l'entreprise, M. Frederick Soares a exprimé son point de vue sur la fusion récente avec un nouveau partenaire et sur la mise au point de leur nouveau service. Voici ce qu'il a dit :

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle occasion de continuer à développer des produits uniques et à valeur ajoutée, fabriqués ici, au Québec. Avec la crise du transport qui perdure, nous comprenons la nécessité d'acheter et de fabriquer localement. »

L'acquisition d'ACM s'inscrit dans la stratégie de Noba Animal Co. visant à améliorer la valeur de ses produits pour les clients, à optimiser les expéditions pour compenser la hausse des coûts de transport et à fabriquer les produits de façon responsable et au pays. L'acquisition apportera de nouvelles possibilités aux deux parties ainsi qu'à tous les partenaires et clients existants de Noba Animal Co., qui s'étendent désormais sur plus de 40 pays.

Au moment de la fusion avec Noba Animal Co., Jason Muir a déclaré avec enthousiasme :

« Je suis très emballé par cette acquisition et la possibilité de me joindre à l'équipe de Noba. Nous avons tous hâte de poursuivre notre croissance, de développer de nouveaux concepts et produits, mais surtout, de continuer à faire évoluer et à améliorer la relation entre nos clients et leurs animaux de compagnie. »

À propos de Noba Animal Co.

NOBA Animal Co. crée, développe et fabrique des produits de bien-être et d'hygiène pour les chats. L'entreprise prend de l'expansion à l'échelle mondiale et ses marques de commerce disposent d'un vaste réseau de distribution international.

SOURCE NOBA Animal Co.

Renseignements: Personne-ressource : Frederick Soares, 450 444-9669, poste 101, [email protected]