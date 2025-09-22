NOARK a dévoilé des avancées en matière d'énergie renouvelable au RE+ 2025 à Las Vegas

CHICAGO, 22 septembre 2025 /CNW/ - NOARK Electric, un chef de file mondial de la protection des circuits, du contrôle des moteurs et des solutions de distribution de l'énergie, été présent au salon RE+ 2025 de Las Vegas.

Solutions d'énergie renouvelable de NOARK

image

NOARK a donné vie aux énergies renouvelables avec :

un modèle 3D de transformateur rempli d'huile d'ester naturelle de taille réelle -- Découvrez un modèle à grande échelle pour comprendre comment la technologie des transformateurs de NOARK alimente les applications critiques.

-- Découvrez un modèle à grande échelle pour comprendre comment la technologie des transformateurs de NOARK alimente les applications critiques. une démonstration interactive « Sand Table » -- Explorez des scénarios dynamiques où les réseaux électriques sont alimentés par les transformateurs, les tableaux de distribution et les solutions de protection des circuits de NOARK, simulant des défis réels liés à l'énergie renouvelable et au transport et à la distribution.

Notre solution couvre les systèmes connectés au réseau c.a., les solutions de stockage de l'énergie et l'infrastructure de recharge pour VE avec des produits comme des disjoncteurs de protection de circuit, des commutateurs, des contacteurs, des tableaux de distribution BT, des transformateurs d'alimentation HT remplis d'huile, des isolateurs HT, des transformateurs montés sur socle MT, des découpes de fusibles MT et des parasurtenseurs.

Relever les défis de l'industrie des énergies renouvelables

Ces produits NOARK sont conçus pour offrir une sécurité, une durabilité et une efficacité supérieures. Les solutions de NOARK aident à surmonter les défis de l'industrie en fournissant des technologies robustes et adaptables qui soutiennent l'intégration de sources renouvelables et assurent une distribution continue de l'énergie. En mettant l'accent sur la fiabilité et l'innovation éprouvées, NOARK permet aux sociétés de services publics et aux développeurs de mettre en place des systèmes d'énergie propre efficaces et prêts pour l'avenir à l'échelle mondiale.

NOARK illustre comment ces solutions fonctionnent en synergie pour surmonter les défis réels en matière d'intégration et de transport d'énergie renouvelable. En fournissant des systèmes robustes, certifiés UL et interopérables, NOARK aide les développeurs, les services publics et les entrepreneurs en IAC à réduire les temps d'arrêt, les coûts à vie et à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus fiable et durable.

« Chez NOARK, nous croyons que l'énergie renouvelable nécessite non seulement une vision, mais aussi une technologie éprouvée et fiable qui maintient les réseaux résilients et efficaces », déclare Patrick Woodham, directeur général, États-Unis et Canada, NOARK Electric. « Nous sommes fiers de montrer comment nos transformateurs, nos solutions de protection des circuits et nos solutions de contrôle alimentent l'avenir de l'énergie propre. »

NOARK présente la technologie de prochaine génération au NECA 2025, à Chicago

NOARK Electric, fabricant et fournisseur mondial de solutions électriques à basse, moyenne et haute tension pour les équipementiers, les entrepreneurs et les distributeurs, a présenté ses variateurs de fréquence Ex9VF7 (VFD) de pointe au NECA 2025, à Chicago.

Produit vedette : variateur de fréquence Ex9VF7

Conçu pour offrir précision, performance et efficacité énergétique, le variateur de fréquence Ex9VF7 de NOARK apporte les avantages suivants :

Innovation et conception

Technologie DSP avancée pour le contrôle des moteurs de haute technologie

Conception compacte pour une intégration fluide des panneaux/MCC

Commande d'onduleur flexible avec mappage E/S personnalisable

Performance et fiabilité

Oscillation automatisée des ondes porteuses pour réduire le bruit audible

Profilage automatisé du couple pour les applications à couple élevé et à basse vitesse

Boîtier NEMA 1 (protection IP20)

Certifications et connectivité

UL 61800-5-1 (certifié aux États-Unis et au Canada )

Options de communication BACnet, Ethernet IP, CANopen et Modbus

Disponible en tensions de fonctionnement allant de 110 V monophasé à 600 V triphasé, l'Ex9VF7 offre une puissance nominale de 0,4 kW à 185 kW (0,25 CV-250 CV), ce qui en fait un choix polyvalent pour les pompes, les ventilateurs, les convoyeurs et autres applications industrielles.

Pourquoi les VFD NOARK sont importants dans l'industrie d'aujourd'hui

Les VFD de NOARK ne sont pas seulement des composants : ce sont des systèmes intelligents qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Pour cela, les VFD :

Optimisent le fonctionnement du moteur :

surveillance continue du rendement du moteur et réglage de la puissance en temps réel, notamment grâce à une boucle de commande qui assure une vitesse précise et une transmission de la puissance.

surveillance continue du rendement du moteur et réglage de la puissance en temps réel, notamment grâce à une boucle de commande qui assure une vitesse précise et une transmission de la puissance. Améliorent l'efficacité et la longévité :

en alignant la puissance du moteur à la demande réelle, les VFD évitent le gaspillage d'énergie et minimisent les contraintes mécaniques, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.

en alignant la puissance du moteur à la demande réelle, les VFD évitent le gaspillage d'énergie et minimisent les contraintes mécaniques, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement. Offrent une valeur pérenne :

bien que les VFD puissent nécessiter davantage d'investissements et d'expertise initiaux, leurs rendements en matière de productivité, d'économies de maintenance et de contrôle opérationnel dépassent largement les coûts initiaux.

Relever les défis de l'électrification

NOARK Electric relève les principaux défis auxquels fait face l'industrie énergétique moderne en proposant des solutions intelligentes, à haut rendement et certifiées de façon fiable. Nos produits sont conçus pour améliorer la stabilité du réseau, réduire le gaspillage d'énergie et simplifier l'intégration dans des environnements industriels et commerciaux complexes. Par exemple, l'Ex9VF7 optimise les systèmes motorisés avec un contrôle de précision, réduisant considérablement la consommation d'énergie des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs, en s'attaquant directement à l'inefficacité énergétique.

Nos transformateurs sur socle certifiés UL et nos tableaux de distribution modulaires BT offrent une distribution d'énergie robuste, sécuritaire et adaptable, permettant une expansion transparente des centres de traitement des données, une intégration renouvelable et des mises à niveau des installations. Grâce à des capacités de communication avancées et à des certifications normalisées, NOARK assure l'interopérabilité et la performance prête pour l'avenir, permettant aux opérateurs et aux entrepreneurs de répondre aux exigences changeantes en matière de fiabilité, de durabilité et d'infrastructures électriques rentables.

« NOARK s'engage à donner à l'industrie électrique des solutions novatrices, efficaces et fiables, conçues pour les entrepreneurs en électricité », déclare Patrick Woodham, directeur général, États-Unis et Canada, NOARK Electric. « Des événements comme la conférence NECA nous donnent l'occasion d'établir des liens directs avec nos clients, de faire la démonstration de notre technologie et de renforcer notre mission de redéfinir les normes grâce à l'innovation. »

