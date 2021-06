Adgile et NLogic partagent la même ambition de créer une industrie télévisuelle meilleure et plus intelligente pour tous, public, marques, agences et diffuseurs. Elles visent à maintenir et renforcer les atouts avérés de la télévision (qualité du contenu, expérience télévisuelle, pratiques publicitaires efficaces et résultats commerciaux), tout en progressant vers un avenir alimenté par les données et la technologie, qui trouve le juste équilibre entre le ciblage de masse et l'adressabilité à grande échelle.

David Phillips, président et directeur de l'exploitation chez NLogic, à propos du partenariat : « Nous sommes très heureux de nous associer à Adgile pour introduire leur technologie à la fois unique et puissante au Canada. Les deux sociétés partagent la même conviction du pouvoir de la télévision et ce partenariat créera de nouveaux moyens innovants de démontrer ce pouvoir à nos clients et à l'industrie dans son ensemble ».

Paul Evans, Directeur Général d'Adgile, poursuit : « C'est un moment charnière pour Adgile, car nous pourrons reproduire nos capacités avérées de gestion du rendement au Canada avec NLogic. Cette combinaison d'entreprises est transformatrice, car elle allie les forces de NLogic en matière d'expertise de données et de connaissance du marché aux ensembles exclusifs de données télé d'Adgile et à sa gamme unique de produits pour mesurer l'efficacité des publicités. »

À PROPOS DE NLOGIC

NLogic est le principal fournisseur d'outils et de données d'analyse d'auditoire de l'industrie de la télédiffusion et de la radiodiffusion, des agences médias, des annonceurs et de nombreux autres clients, grands et petits au Canada.

Notre principale activité est d'aider nos clients à donner un sens aux données d'auditoires. Notre passion est de créer des manières plus rapides et faciles de comprendre ce qui est regardé et écouté, où, quand et par qui. Nos services vont des logiciels de bureau et applications infonuagiques aux services personnalisés qui répondent aux besoins d'intégration de données et de systèmes.

NLogic est un partenaire Microsoft Gold qui offre une technologie et une expertise de pointe. Avec une équipe croissante de plus de 40 employés, NLogic a des bureaux à Toronto, Montréal et Vancouver afin de mieux servir ses clients.

NLogic.ca

À PROPOS D'ADGILE

Adgile est la nouvelle génération de plateformes de gestion en temps réel du rendement de la publicité télévisée. Nous aidons les marques à comprendre, optimiser et accroître l'efficacité de leurs investissements en télévision linéaire et sur demande.

Notre technologie brevetée de reconnaissance visuelle « regarde » littéralement la télévision en haute résolution afin d'identifier toutes les publicités, commandites et placements de produits, créant ainsi des données directes riches et structurées.

La plateforme infonuagique d'Adgile, Catalyst, exploite ces ensembles de données uniques dans le secteur pour offrir aux utilisateurs, grâce à nos produits d'analyse, de répartition et d'activation, une visibilité et un contrôle intelligents pour planifier et acheter de la publicité télévisée.

Visitez le site adgile.com pour plus d'informations.



