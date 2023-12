MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - La firme montréalaise Nixa se distingue à nouveau en obtenant pour la seconde année de suite le prestigieux titre de « Meilleure entreprise en développement Web complexe et personnalisé de l'année 2023 - Canada », une distinction décernée par les Technology Innovator Awards . Ce prix souligne la détermination de Nixa à offrir des solutions web d'exception, performantes et de renommée internationale.

Nixa se distingue à nouveau en obtenant pour la seconde année de suite le prestigieux titre de « Meilleure entreprise en développement Web complexe et personnalisé de l'année 2023 - Canada » (Groupe CNW/Nixa)

Saluée pour ses solutions web et applications avant-gardistes, Nixa s'est affirmée comme le partenaire privilégié pour les clients en quête de développements innovants et technologiquement avancés. Cette année, les progrès de Nixa dans les domaines technologiques et de l'intelligence artificielle ont marqué un tournant significatif dans la croissance de l'entreprise.

« Notre progression cette année, caractérisée par l'adoption de technologies de pointe et des avancées significatives en IA, reflète l'engagement de notre équipe et la confiance que nos clients nous accordent. Être à nouveau honorés cette année est un immense privilège », déclare Marc F. Adam, PDG de Nixa. « Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos clients, dont les projets complexes et stimulants sont une source constante d'inspiration et nous poussent vers l'excellence. »

L'engagement de Nixa pour redéfinir le paysage du développement web et d'applications reste plus fort que jamais. L'entreprise persiste à promouvoir l'innovation, à maintenir des normes de qualité élevées et à surpasser les attentes de ses clients.

Pour en savoir plus sur les services innovants de Nixa, visitez nixa.ca

À propos de Nixa :

Située au cœur de Montréal, Nixa est spécialisée dans le développement web complexe et sur mesure. S'adressant à une clientèle mondiale, Nixa établit la norme en matière de prestation de services de développement web et d'applications de qualité axés sur la performance.

