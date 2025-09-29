Un chef de file mondial de l'innovation prend de l'expansion dans le mode de vie extérieur du Canada grâce à la technologie exclusive HeatZoneMC

MISSISSAUGA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - SharkNinja, Inc. (NYSE : SN), une entreprise mondiale de conception de produits et de technologie, apporte de la chaleur au Canada avec le lancement du Fireside360MC de NinjaMC. Conçu pour offrir une chaleur intense de la tête aux pieds en un tour de bouton, le Fireside360MC marque l'expansion audacieuse de Ninja dans la catégorie du mode de vie en plein air - l'entreprise s'appuie sur sa réputation quand vient le temps de résoudre des problèmes du quotidien, des mélangeurs révolutionnaires à la sorbetière virale CREAMi, en passant par des friteuses à air chaud et des grils d'extérieur, et plus encore.

Au moment où les propriétaires canadiens investissent de plus en plus dans leurs espaces extérieurs - et que 78 % des ménages s'adonnent régulièrement à des activités de plein air près de chez eux, selon Statistique Canada - Ninja répond à l'appel en éliminant les frustrations séculaires qui affligent les amateurs de feux de camp depuis des générations. L'époque où on esquivait les nuages de fumée, où l'on changeait constamment de place pour se réchauffer et où l'on nettoyait péniblement après un feu de camp est révolue. Le système Fireside360MC de NinjaMC fournit jusqu'à 80 000 BTU de chaleur sur 360 degrés grâce à la technologie exclusive HeatZoneMC, avec des flammes sans fumée et aucun nettoyage après chaque utilisation.

« Grâce au Fireside360MC, nous permettons aux Canadiens de se réapproprier leurs espaces extérieurs dans le confort de leur foyer, peu importe la saison », a déclaré Ola Machnowski, vice-présidente, génération de demande à SharkNinja Canada. « Nous savons à quel point les Canadiens apprécient le temps passé à l'extérieur, et ce produit élimine les compromis qu'ils acceptent depuis longtemps, soit la fumée, la chaleur inégale et le nettoyage. Que vous soyez l'hôte d'un rassemblement automnal ou que vous profitiez d'une soirée d'hiver tranquille sur la terrasse, le Fireside360MC offre chaleur, ambiance et commodité, ce qui fait de la vie en plein air une véritable expérience à longueur d'année. »

Le Fireside360MC de NinjaMC allie ingénierie intelligente et fonctionnalité pratique grâce à plusieurs fonctions avant-gardistes :

Technologie HeatZone MC :

La distribution de chaleur à 360 degrés contrôlée avec précision assure une couverture thermique de la tête aux pieds. Trois modes de fonctionnement : Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode chaleur pour une chaleur intense, le mode flamme pour l'ambiance ou les deux modes combinés pour avoir les deux simultanément - ils sont tous contrôlés par des interfaces à bouton intuitives qui permettent un fonctionnement instantané et un réglage granulaire de la chaleur et de la flamme.

Trois modes de fonctionnement :

Fonctionnement sans fumée :

Aucun nettoyage requis :

Grande puissance :

Fiabilité toutes saisons :

Le Fireside360MC de NinjaMC est offert pour 499 $ sur SharkNinja.ca, et d'autres partenaires de vente au détail devraient être annoncés au cours des prochains mois.

À propos de SharkNinja

SharkNinja est une entreprise mondiale de conception de produits et de technologie qui offre un portefeuille diversifié de solutions cinq étoiles axées sur le mode de vie qui ont une incidence positive sur la vie des gens dans leurs maisons partout dans le monde. Propulsée par deux marques mondiales de confiance, Shark et Ninja, l'entreprise a fait ses preuves en mettant des innovations révolutionnaires sur le marché. La conception d'un produit de consommation après l'autre a permis à SharkNinja d'entrer dans plusieurs catégories de produits, ce qui a entraîné une croissance importante et lui a permis de gagner des parts de marché. Ayant son siège social à Needham, au Massachusetts, et comptant plus de 3 600 associés, l'entreprise vend ses produits chez des détaillants clés, en ligne et hors ligne, ainsi que par l'entremise de distributeurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site sharkninja.ca.

