NIN : UNE INVITATION À DÉCOUVRIR ET À CÉLÉBRER LA CULTURE ANICINABE

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le Musée de la civilisation présente NIN, une exposition conçue et réalisée par l'organisme culturel MINWASHIN dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032). NIN prend la forme d'une forêt symbolique formée de noms, de valeurs et de récits, dans laquelle les porteurs des savoirs anicinabe invitent les visiteurs et visiteuses. Elle sera présentée du 22 octobre 2025 au 4 janvier 2027.

NIN (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Après avoir été présentée au siège social de l'UNESCO à Paris et dans les communautés anicinabe du grand Anicinabe Aki, le territoire anicinabe, l'exposition NIN (précédemment appelée NIN, Je suis, I am) est présentée pour la première fois dans cette nouvelle version muséale, au Musée de la civilisation.

La majorité des Anicinabek vivent le long de la rivière des Outaouais, de part et d'autre de la frontière entre les territoires connus comme le Québec et l'Ontario. Cette exposition célèbre la force et la beauté de la langue anicinabe -- l'anicinabemowin -- à travers un parcours sensible réunissant des histoires, des œuvres d'art et des expériences interactives. Elle propose à tous les publics de découvrir la richesse de cette langue, mais aussi les personnes qui la font vivre, dans une approche intime, puissante et humaine.

Le thème central, « NIN », qui signifie « Je suis », incarne l'inclusivité et la reconnexion avec soi-même et le territoire. L'exposition est divisée en cinq zones, chacune abordant des aspects différents de la transmission de la langue et des savoirs anicinabe : introduction à l'univers anicinabe à travers une forêt symbolique, transmission orale et lien avec le territoire et les non-humains, évocation des cycles de la vie et de la revitalisation de la langue, espace de connexion communautaire et de célébration de l'identité et, enfin, célébration de la résilience et de l'autodétermination des peuples autochtones.

Souhaitant interpeller et sensibiliser le public à la culture anicinabe et à la revitalisation de cette langue d'une grande poésie et porteuse de sens, NIN met en avant la beauté et la force de l'anicinabemowin par divers contenus artistiques et interactifs pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Plusieurs artistes autochtones aux pratiques variées s'y retrouvent, explorant chacun et chacune à leur façon les thèmes d'identité et de culture. Ainsi, le public peut admirer les œuvres de : Eruoma Awashish, Karl Chevrier, Dominic Lafontaine, Caroline Monnet, Francine Chevrier, Debra Chevrier Polson, Craig Commanda, Rosalie Mowatt, Mary-Jane Brazeau, Barbara Wabanonik, Fabienne Théoret-Jerome, Tom Bulowski, Elizabeth Mianscum, Pascale-Josée Binette, Alice Jerome, Oscar Kistabish, Kevin Papatie et Virginia Dumont.

Je dis NIN comme mes ancêtres me l'ont appris.

Ma langue, c'est le flot de la rivière qui porte mon canot.

Je dis NIN pour chaque enfant de demain.

Ma langue, c'est la mélodie de la terre qui m'a donné la vie.

Je dis NIN avec les enfants d'aujourd'hui.

Notre langue est un chant infini.

Citations

« Depuis sa création, le Musée de la civilisation chemine et va à la rencontre des Premiers Peuples, accordant un grand respect à leurs voix et leurs paroles. Le Musée nourrit aussi une profonde volonté de favoriser la rencontre des différents publics avec ses contenus incontournables, toujours d'une grande richesse et beauté. Aux expositions permanentes C'est notre histoire, conçue avec La Boîte Rouge VIF, et Le Québec, autrement dit, pour lesquelles la participation des communautés autochtones a été très importante, s'ajoute maintenant la magnifique exposition NIN, conçue et réalisée par MINWASHIN, que je remercie pour sa confiance. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

« Nit'anicinabe icita8inan odehi nit'icikice8in, ni kacka emitaman, kitci nepitci tak8ak ka ici netimiak, ka ici inapitamak enikokwakamigak, kitci miseiapitamak kitci manatcito8atc ka mamakatentakok acitc e icinagosiak nit'acinabe akinan. Notre langue est le cœur et l'âme de notre culture, car elle permet de communiquer entre nous, de perpétuer nos concepts, notre vision du monde, de façon holistique tout en respectant l'unicité et les caractéristiques propres à nos communautés respectives. La langue nous unit et nous rassemble. »

Richard EJINAGOSI Kistabish, président, MINWASHIN

Extrait audio tiré de NIN : https://mcq.org/wp-content/uploads/2025/10/nin-voix-enfant.wav

À propos de MINWASHIN

Au cœur de l'Anicinabe AKI, Minwashin est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de soutenir, de développer et de célébrer nos arts, notre langue et notre culture. Minwashin est un espace de valorisation, de revitalisation, de rassemblement et de rayonnement de la langue, des arts et de la culture anicinabe. Cet espace croit en la création et en la réappropriation culturelle et linguistique… Nikani.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec : Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]; Isabelle Houde : 418 643-2158 poste 302 ; courriel : [email protected]; Montréal : Rosemonde Gingras : 514 458-8355 ; courriel : [email protected]; MINWASHIN : Janis Rivard : 819 290-8887 ; courriel : [email protected]