Nicole Ménard, Jean Rousselle et Hélène David ne solliciteront pas de nouveau mandat en 2022

le 2 avril 2022 - La députée de Laporte et porte-parole libérale en matière de relations internationales et de francophonie, Nicole Ménard, le député de Vimont et porte-parole libéral en matière de sécurité publique, Jean Rousselle, ainsi que la députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole libérale en matière d'enseignement supérieur et de protection de la langue française, Hélène David, annoncent avec émotion qu'ils ne solliciteront pas un nouveau mandat aux élections générales de 2022.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, et tous les élus libéraux tenaient à saluer leurs grandes contributions au Parti libéral du Québec, ainsi qu'à la société québécoise.

Après plus de 15 ans de vie politique, Nicole Ménard quitte avec le sentiment du devoir accompli

Au cours de ses cinq mandats, Nicole Ménard a occupé les fonctions de ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Montérégie (2008-2012), de présidente du caucus du gouvernement (2014-2017), de whip-en-chef du gouvernement (2017-2018) et de whip en chef de l'opposition officielle (2018-2020), en plus d'être porte-parole de l'opposition officielle pour différents portefeuilles.

La députée de Laporte a collaboré avec différents intervenants de la circonscription afin d'améliorer les infrastructures scolaires et municipales, de développer des places en garderies, de mettre en place le Festival Classica et de soutenir constamment les organismes communautaires locaux. À titre de ministre du Tourisme, Nicole Ménard a notamment mis en place un plan de développement de l'industrie touristique, en collaboration avec le milieu, afin de rendre cette industrie, moteur de développement économique pour plusieurs régions du Québec, encore plus performante et faire du Québec une destination de choix pour de nombreux touristes canadiens et internationaux.

« Depuis 2008, les résidents du comté de Laporte ont la chance d'être représentés par Nicole Ménard, une femme de cœur qui a toujours su défendre leurs intérêts avec détermination. Engagée et à l'écoute, Nicole laissera définitivement une marque auprès de milliers de Québécoises et Québécois, et ce, portées par son parcours politique engagé. Je garderai toujours en mémoire la grande rigueur et la classe de Nicole que je remercie sincèrement pour ces années de participation au développement économique et social du Québec. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Je tiens à remercier sincèrement les électeurs de la circonscription qui m'ont fait confiance à cinq reprises. Sachez que ce fut un honneur de porter vos voix et vos aspirations à l'Assemblée nationale pendant la durée de mon mandat. Tout au long de ma carrière politique, je me suis entièrement dévouée à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Laporte et en comparant ma circonscription aujourd'hui versus ce qu'elle était à mon arrivée en 2007, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. »

- Nicole Ménard, députée libérale de Laporte

Jean Rousselle prendra sa retraite à l'issu 10 années au service des citoyens de Vimont

Au courant de ses 10 années comme député de Vimont, Jean Rousselle s'est vu décerner successivement les fonctions de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation (2012-2014) et de sports et de loisirs (2014). Il fut adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique de 2016 à 2018, en plus d'adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (2017-2018). Depuis 2018, le député libéral a également été porte-parole de l'opposition officielle concernant les dossiers d'éthique et d'intégrité des marchés publics (2018-2020), de travail (2018-2020), puis d'agriculture (2020-2021).

Le député de Vimont assure actuellement les fonctions de vice-président de la Commission de l'économie et du travail, vice-président de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les Relations avec la Région Wallone depuis 2019 en plus d'être porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique depuis 2020.

Engagé à défendre les priorités des citoyens de sa circonscription, Jean Rousselle a jeté les bases du projet du prolongement de l'autoroute 19 jusqu'à Bois-des-Filion.

« Aujourd'hui, je souhaite souligner la magnifique contribution de Jean Rousselle envers les citoyennes et citoyens de la circonscription de Vimont. Durant les 10 dernières années, ils lui ont accordé leur confiance et Jean a toujours su défendre avec vigueur leurs intérêts, tout en demeurant fidèle à ses valeurs. Homme intègre, généreux et ouvert sur le monde, Jean aura marqué le comté de Vimont qui est et demeura toujours une grande famille pour lui. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« C'est avec le cœur gros que je vous l'annonce qu'à la suite d'une longue réflexion, je quitterai la vie politique au terme de mon mandat comme député libéral de la circonscription de Vimont. Après dix ans de politique active, il est temps pour moi de prioriser mes proches : mon épouse, mon fils et mes petits-enfants. Je tiens à remercier les citoyens de Vimont pour leur confiance répétée, ce fut un réel privilège de vous représenter à l'Assemblée nationale. Ma cheffe, Dominique Anglade, merci d'avoir de cru en moi. À toute mon équipe, Anabela Monteiro, Mélissa Annisi Palmieri et Frédéric Perreault, je vous remercie d'être présent pour moi au quotidien. »

- Jean Rousselle, député libéral de Vimont

Après deux mandats et plus de huit années d'engagement politique intense, Hélène David quitte la vie d'élue à l'Assemblée nationale du Québec avec le sentiment du devoir accompli

Au fil de son premier mandat à titre de députée d'Outremont et par la suite de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David a occupé les fonctions de ministre de la Protection et de la Promotion de la langue française (2014-2016), ministre de la Culture et des Communications (2014-2016), ministre de l'Enseignement supérieur (2016-2018), ainsi que ministre responsable de la Condition féminine (2017-2018).

La députée libérale a assumé plusieurs responsabilités durant les quatre dernières années dans l'opposition. D'abord porte-parole en matière de services sociaux, de protection de la jeunesse et de laïcité , elle présida ensuite le caucus de 2020 à 2021, puis elle a été nommée commissaire à la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Elle assume présentement la fonction de porte-parole en matière de protection de la langue française et en enseignement supérieur.

Au courant de son mandat de ministre de la Culture et des Communications, Hélène David a procédé au dépôt de la Loi modernisant la gouvernance du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, puis de la Loi modernisant la gouvernance de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle eut la fierté d'inaugurer le théâtre le Diamant à Québec ainsi que le théâtre des Casteliers dans sa circonscription d'Outremont. Lorsqu'elle occupait les fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, la députée de Marguerite-Bourgeoys a exercé son leadership afin de mettre en place des moyens concrets et ciblés pour dénoncer les gestes de violences à caractère sexuel au sein des établissements d'enseignement supérieur à l'aide d'une stratégie d'intervention et de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur.

« Je tiens à souligner l'immense contribution d'Hélène David envers les citoyennes et citoyens des circonscriptions d'Outremont, de Marguerite-Bourgeois et envers toutes les Québécoises et tous les Québécois. Hélène a toujours vu très grand pour le Québec et son amour de la culture québécoise, son engagement envers la langue française de même que sa vision moderne et féministe de notre avenir collectif auront fortement marqué son passage en politique. Son dévouement envers la cause des femmes et à la lutte contre la pauvreté fut une réelle source d'inspiration. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Après deux mandats et plus de huit années d'engagement en politique active pour donner une voix forte aux citoyens d'Outremont, puis de Marguerite-Bourgeoys, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. À titre de ministre et de porte-parole de l'opposition officielle, j'ai eu le privilège de contribuer à l'avancement de la culture, de l'enseignement supérieur, de la condition féminine, de la protection et de la valorisation de la langue française, de la laïcité, ainsi que de la protection de la jeunesse au sein de la société québécoise. Je suis fière de tout le travail accompli. C'est donc avec sérénité que je me prépare à cette transition. Un grand merci à tous les citoyens et citoyennes d'Outremont et de Marguerite-Bourgeoys qui m'ont fait l'honneur de leur confiance. »

- Hélène David, députée libérale de Marguerite-Bourgeoys

