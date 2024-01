Nicolas Filiatrault nommé directeur général de Benny&Co.

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Nicolas Filiatrault au poste de directeur général. Ayant évolué au sein de Benny&Co. depuis plus de 15 ans, il possède une compréhension et des connaissances approfondies du secteur, en plus d'avoir développé un fort leadership auprès des partenaires. Il succède ainsi à monsieur Jean Benny, cofondateur de Benny&Co., qui demeure président du conseil d'administration après avoir occupé le poste de président-directeur général depuis 2006.

Nicolas Filiatrault, directeur général de Benny&Co.Crédit : Benny&Co. (Groupe CNW/Benny&Co.)

Diplômé de HEC Montréal, Nicolas a participé activement à la mise en place du système de franchises familiales, dès son arrivée chez Benny&Co. en 2009, et imaginé le service des finances et de l'administration. Également, Nicolas siège au conseil d'administration de Restaurants Canada ainsi qu'à celui de la Fondation Benny&Co. qui célèbre son 10e anniversaire.

« La nomination de Nicolas à titre de directeur général a été unanime auprès de tous les membres du conseil d'administration. Il a participé activement à la croissance de Benny&Co. Le nombre de restaurants est passé de 13 à plus de 80 depuis son arrivée. Sa rigueur et ses valeurs préserveront notre promesse d'unir vision et tradition pour offrir la meilleure expérience de rôtisserie au Québec. Son leadership accessible inspire les employés et permettra à Benny&Co. de poursuivre son expansion à travers de nouveaux marchés et de diversifier son portefeuille de produits d'épicerie », indique Jean Benny, président de Benny&Co.

Nicolas Filiatrault assurera la création et la mise en œuvre des stratégies d'affaires afin d'atteindre les objectifs d'affaires de l'entreprise en collaboration avec les membres de la direction et Jean Benny continuera à jouer un rôle clé dans la vision stratégique de l'entreprise familiale et à appuyer l'équipe de direction dans ses orientations.

Benny&Co. tient à souligner également la nomination de Vanessa Pinho-Giguère, CPA, au poste de vice-présidente aux finances, qui travaille au sein de l'entreprise depuis plus de sept ans. Également diplômée de HEC Montréal, elle occupait précédemment le poste de directrice des finances depuis 2018. Vanessa est aussi impliquée dans la Fondation Benny&Co. à titre de trésorière.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, forte de son réseau de 81 succursales, au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de douze millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2 300 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

