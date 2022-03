Nick Suzuki, Maxence Parrot, Félix Auger-Aliassime, Kristel Ngarlem, Samuel Piette, Kim Clavel ainsi qu'Ève Gascon, Karen Paquin, René Cournoyer et Marie-Ève Croteau propulseront cette campagne sur les réseaux sociaux. Ces personnalités sportives unissent leurs voix pour souligner les effets néfastes du vapotage sur la santé. Dès aujourd'hui, ils publieront du contenu original et des témoignages inspirants pour promouvoir le slogan de la campagne : « Vapoter, c'est pas ta game! ».

« De plus en plus de jeunes sportifs vapotent et je trouve ça important d'en parler. Par exemple, lorsque tu vapotes, tu es beaucoup plus à risque de développer de l'asthme. Je suis sûr que les jeunes ne sont pas au courant de ça », insiste l'aspirante # 1 au titre mondial de boxe, Kim Clavel.

« Je vois de plus en plus de jeunes qui vapotent dans les snowparks. Je suis heureux d'être impliqué dans cette campagne afin de sensibiliser les jeunes aux risques du vapotage et qu'il est important de se renseigner », déclare le double médaillé olympique à Pékin en snowboard, Maxence Parrot.

Vidéo témoignages athlètes : https://youtu.be/4DWAWl6kp1E

Publicité campagne Brise l'illusion : https://youtu.be/HQ15RYbhfGE

Le CQTS et le RSEQ : des alliés essentiels aux écoles à travers la province dans la lutte contre le tabagisme et le vapotage.

Le CQTS est un acteur clé de la prévention du tabagisme et du vapotage dans les établissements scolaires du Québec. En plus de fournir du matériel éducatif interactif aux milieux, il accompagne un nombre grandissant d'écoles dans la mise sur pied du Plan génération sans fumée, une stratégie visant à diminuer le taux de tabagisme et de vapotage chez les jeunes et adaptée à chaque école.

« Il y a urgence que les jeunes soient informé.e.s et conscient.e.s des risques du vapotage. Certain.e.s ont de la difficulté à se concentrer en classe et ont peine à terminer leurs cours sans sortir vapoter. D'autres consomment de grandes quantités de nicotine jusqu'à en ressentir des symptômes physiques intenses (faiblesse, nausée, vomissement). Plusieurs nous mentionnent aussi être plus facilement essoufflé.e.s ce qui peut sans contredit nuire à la pratique sportive. Cette dépendance risque donc d'avoir des impacts importants sur leur réussite scolaire ainsi que sur leur santé physique et mentale. » mentionne Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS.

Depuis des décennies, le RSEQ est reconnu en tant que leader du développement du sport, de l'activité physique, des saines habitudes de vie et de lutte contre le tabagisme dans le milieu étudiant. Son engagement à la persévérance et à la réussite éducative contribue au développement global des étudiant.e.s-athlètes.

« On constate que les jeunes banalisent la vapoteuse en croyant que c'est sans danger. C'est surtout inquiétant de penser qu'ils peuvent vapoter avant une partie ou même après leur entrainement. En plus, en vapotant ils ont quatre fois plus de chance de fumer la cigarette... c'est vraiment désolant.» renchérit Stéphane Boudreau, directeur général adjoint du RSEQ.

Des statistiques préoccupantes 1 et 2

L'utilisation de la cigarette électronique a quintuplé en six ans.

La proportion des jeunes qui vapotent au secondaire est passée de 4 % en 2013 à 21 % en 2019.

Cette proportion monte à 35 % pour les élèves de 5e secondaire.

Les ados qui vapotent ont 48 % plus de chance de faire de l'asthme.

À propos du RSEQ

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu'au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l'activité physique en milieu étudiant.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, nous avons parcouru beaucoup de chemin et continuerons de paver la voie en mobilisant et rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Nous sommes aussi plus engagés que jamais à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

Pour plus d'informations : www.briselillusion.com

