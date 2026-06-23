ST CÔME, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le prospectus final de Ni-Co Energy en vue de son introduction en bourse, déposé le 1er juin, décrit une opportunité d'investissement pour une mine potentielle située à environ 100 kilomètres au nord de Montréal.

L'économie locale, fondée sur le tourisme et les loisirs de plein air, est de l'avis de nombreux citoyens, incompatible avec l'activité minière.

NI-CO ENERGIE (TSXV: NICE) PROJET KREMER MANQUE D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE (Groupe CNW/Coalition Matawinie nos lacs sans mines)

Une coalition locale anti-mines représente 25 associations et organisations opposées au projet minier. Cette coalition bénéficie du soutien financier et de la participation active des élus de Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat et de la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie.

Les sites de forage exploratoire se situent sur une crête surplombant les bassins versants des rivières Assomption et Ouareau. Chaque bassin comprend plusieurs lacs prisés pour la pêche et les activités récréatives, tant par les visiteurs que par les résidents locaux.

Les forages exploratoires pour Kremer 1 et 2 sont adjacents à un refuge biologique (06251R011) et les forages exploratoires de Kremer 1 sont situés à quelques centaines de mètres de la limite du parc du Mont Tremblant, un parc provincial qui est le territoire protégé le plus ancien et le plus grand du réseau Sepaq au Québec.

Des prélèvements communautaires et des analyses en laboratoire de sols prélevés sur le site Kremer 1, où Ni-Co Energy a effectué des forages exploratoires et des tranchées, ont révélé un potentiel très élevé de génération d'acide et de ruissellement de métaux vers les lacs situés en aval. L'analyse a été réalisée par Bureau Veritas, en collaboration avec Daniel Green (Société pour vaincre la pollution) et la Coalition. Les résultats ont été communiqués au ministère de l'Environnement du Québec.

Parmi les preuves concrètes de l'inquiétude locale, on peut citer la participation des citoyens à une manifestation en août 2025 et la multiplication des panneaux indiquant que les activités minières sont incompatibles avec la région, affichés le long des autoroutes et des routes, dans les commerces locaux et sur les propriétés résidentielles.

COALITION MATAWINIE, NOS LACS SANS MINES - Protégeons notre région, nos rivières, nos montagnes, notre milieu de vie

SOURCE Coalition Matawinie nos lacs sans mines

Coalition, Matawinie nos lacs sans mines, [email protected]