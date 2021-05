L'initiative vise à faire connaître la fabrication de pointe aux élèves. Pour qu'ils puissent réaliser leurs aspirations, NGen lancera un concours où les jeunes courront la chance de remporter une bourse de 10 000 $ pour étudier à l'établissement de leur choix.

TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, a lancé une formidable initiative jeunesse : Carrières du futur.ca . L'initiative a pour objectif de motiver et d'inspirer les jeunes talents à découvrir la fabrication de pointe, en sensibilisant les élèves comme les adultes à la direction prise par le secteur de la fabrication ainsi qu'aux nombreuses possibilités de carrières stimulantes dans ce domaine. La fabrication de pointe fait appel à la résolution de problèmes, au travail d'équipe, aux compétences techniques, aux systèmes commerciaux et aux nouvelles technologies de la production, des matériaux et du numérique afin d'améliorer la façon dont les produits sont fabriqués pour les consommateurs et d'autres clients du Canada et du monde entier.

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont appelés à façonner notre avenir par l'innovation. La fabrication de pointe tente aujourd'hui de résoudre certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté, comme les changements climatiques, les maladies qui mettent la vie en danger et l'insécurité alimentaire. Nous demandons aux jeunes d'imaginer un monde dont ils peuvent être fiers et d'en faire une réalité. Grâce à la fabrication de pointe, c'est possible », affirme Jayson Myers, PDG de NGen.

Selon une récente enquête menée par NGen et Abacus Data*, les perceptions des jeunes et des parents au sujet de la fabrication de pointe sont largement dépassées. Les résultats révèlent que la plupart des personnes croient que les emplois dans le secteur de la fabrication de pointe sont répétitifs, dangereux et peu gratifiants, alors que les jeunes sont attirés par les lieux de travail diversifiés et inclusifs et par un métier qui aide les gens et résout les problèmes. Les points de vue changent radicalement lorsqu'on fait connaître les technologies innovantes, les lieux de travail modernes ainsi que les possibilités de carrière enrichissantes qui sont la réalité de la fabrication de pointe.

Les élèves, les parents et les enseignants peuvent se rendre sur carrieresdufutur.ca pour en savoir plus sur l'industrie et voir des exemples réels de jeunes du secteur dont les innovations transforment notre pays. Le site Web a été conçu comme une ressource permettant aux élèves de découvrir différentes perspectives de carrière. Il renseignera les jeunes sur les multiples possibilités qu'offre le secteur de la fabrication de pointe au Canada en les sensibilisant aux innovations qui assurent la pérennité de notre pays et qui refaçonnent le monde. Tous les élèves, quel que soit leur domaine d'études, sont invités à consulter le site Web pour en savoir plus sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la révolution de la fabrication de pointe au Canada.

Tous les élèves sont appelés à inventer l'avenir!

Le 13 mai, pour aider les jeunes du Canada dans leur quête de connaissances sur la fabrication de pointe, NGen lancera un concours, Façonner l'avenir, en vue d'octroyer 10 bourses d'une valeur de 10 000 $ CA chacune. Les étudiants de 15 à 18 ans qui résident au Canada sont appelés à envoyer une rédaction de 500 mots dans laquelle ils répondent à la question : « Selon toi, quel problème la fabrication de pointe pourrait-elle résoudre dans l'avenir, et quel rôle voudrais-tu jouer dans la concrétisation de cette solution? » Qu'on s'intéresse à la science, à l'ingénierie, à l'informatique, à la réalité virtuelle, à la robotique, au design et aux arts créatifs, au commerce ou à l'administration, il y en a pour tous les goûts. Tout le monde est invité à participer!

« Notre but est de guider et de soutenir la prochaine génération de jeunes Canadiennes et Canadiens dans la poursuite de leurs aspirations professionnelles dans ce domaine, ajoute Myers. Nous voulons les aider à faire un pas vers l'avenir. Les possibilités qu'offre le monde de la fabrication de pointe sont stimulantes et infinies. Le secteur regorge de métiers en demande que les jeunes ne connaissent peut-être même pas. Les technologies sont fascinantes, les innovations sont incroyables, et ces emplois sont ceux qui auront une incidence réelle sur le monde dans lequel nous vivons. »

Le concours Façonner l'avenir se déroulera du 13 mai au 2 juin 2021. Pour consulter le règlement détaillé ou pour en savoir plus sur le programme, consultez carrieresdufutur.ca.

* Abacus Data a organisé deux panels de recherche qualitative en ligne du 4 au 12 septembre 2020 à l'aide de la plateforme Recollective. 30 élèves âgés de 13 à 16 ans et 30 parents d'élèves âgés de 13 à 16 ans ont été recrutés partout au Canada pour prendre part à l'exercice d'une semaine.

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiennes et des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres regroupant plus de 3 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. Elle fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives de l'industrie visant à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication porteuses de changement au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de Carrières du futur

Carrières du futur est une initiative de NGen qui met les jeunes Canadiennes et Canadiens au défi de bâtir ensemble l'avenir auquel ils aspirent en poursuivant une carrière en fabrication de pointe. Notre objectif est d'informer et d'éduquer les jeunes sur la fabrication de pointe et les carrières passionnantes qu'offre le secteur.

Concours Façonner l'avenir

Aucun achat requis. Le Concours débute le 13 mai 2021 à 0 h 01 (HNE) et se termine le 2 juin 2021 à 23 h 59 (HNE). Au total, dix (10) bourses de 10 000 $ chacune sont disponibles à gagner pour le paiement des frais associés aux études postsecondaires au Canada. Ouvert aux résidents légaux du Canada âgés de 15 à 18 ans au moment de leur inscription à ce Concours et qui prévoient s'inscrire à des études postsecondaires dans les 24 mois suivant l'inscription à ce Concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues avant la clôture du Concours et de l'aptitude des participants à répondre aux conditions de participation. Les participants doivent également répondre, sous forme d'essai, à une question suivante : « Quel problème, selon vous, la fabrication de pointe pourrait-elle être en mesure de résoudre à l'avenir? Et quel rôle aimeriez-vous jouer pour y arriver? » Pour connaître le règlement complet et les détails de participation, visitez le site www.carrieresdufutur.ca.

