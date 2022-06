M. Stewart met à profit une importante expertise mondiale en matière de souscription dans différents secteurs

TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'embauche de John Stewart au poste de vice-président principal et chef du cautionnement au Canada. Dans ce rôle, M. Stewart mettra à profit son expertise en souscription auprès de sociétés multinationales pour diriger le développement stratégique des activités de cautionnement au Canada et mettre sur pied une équipe nationale pour répondre aux besoins des clients en matière de cautionnement contractuel et commercial. Il relèvera de Guy Jolicoeur, directeur général, Risques techniques, Construction, Cautionnement et Ressources naturelles de NFP au Canada.

« John est un excellent atout pour NFP et un leader très motivé et axé sur les résultats, a déclaré M. Jolicoeur. Nos clients et notre équipe de cautionnement profiteront grandement de l'expertise de John, qui puisera dans ses solides antécédents en matière d'analyse d'états financiers, de documents juridiques et de rapports qualitatifs en vue de leur fournir des idées et des recommandations quant à la souscription de cautionnements. »

M. Stewart se joint à NFP après avoir travaillé à Allianz Trade en Amérique du Nord, à titre d'assureur principal. Auparavant, il a occupé divers postes de souscription et de direction pour la Liberty International Underwriting/La Compagnie d'Assurance Liberté Mutuelle et Ally Financial Inc. En plus d'un baccalauréat de l'Université du Michigan, M. Stewart détient le titre d'Associate in Fidelity and Surety Bonding de l'American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters.

« J'ai hâte de travailler avec cette équipe diversifiée, expérimentée et compétente, a déclaré M. Stewart. NFP est bien positionnée pour poursuivre son expansion sur le marché canadien du cautionnement, et c'est avec enthousiasme que je participerai, comme dirigeant et comme collaborateur, à l'offre d'une expertise et de services inégalés à nos clients. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en régimes de retraite qui offre des solutions spécialisées pour favoriser la prospérité des clients, qui reposent sur les connaissances de plus de 6 900 employés à l'échelle mondiale, des instruments de placement et des technologies de pointe et des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de service et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 5e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

SOURCE NFP Corp.

