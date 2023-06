L'acquisition augmente les capacités et l'envergure de NFP en matière de risques personnels et d'assurance des entreprises (IARD)

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - NFP, un courtier en dommages de premier plan, un conseiller en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en plans de retraite, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Rhodes & Williams Ltd. (Rhodes & Williams). Avec l'ajout de Rhodes & Williams, NFP renforce sa présence en Ontario et accroît ses capacités et son envergure en IARD pour les risques personnels et les assurances commerciales. L'acquisition correspond à la stratégie de l'entreprise de construire une plateforme nationale unifiée qui fournit une expertise et des conseils de qualité supérieure aux clients, tout en renforçant la culture de NFP qui met l'accent sur les personnes. La transaction a été clôturée le 24 mai.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Rhodes & Williams au sein de NFP », a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. Nous avons travaillé avec diligence pour identifier le bon partenaire afin d'étendre notre présence dans la capitale de notre pays, et nous avons trouvé ce partenaire en Rhodes & Williams. Leur excellente réputation, leurs relations et leurs résultats dans toute la région accéléreront notre croissance et apporteront une valeur ajoutée aux clients de NFP au Canada »

Fondée en 1935, Rhodes & Williams se spécialise dans les lignes de risques IARD commerciaux et personnels. Elle est devenue l'un des plus grands courtiers d'assurance indépendants de l'Ontario. L'équipe de direction, notamment Trent Young, Cory Young, Kristy McDougall, Kelly Beggs, Chris Armstrong et Mark Pusiak, ainsi que tous les autres actionnaires et employés de Rhodes & Williams, se joindront à NFP.

« Rejoindre NFP est une excellente décision pour notre personnel et nos clients », a déclaré Trent Young, président de Rhodes & Williams. « Cette transaction apportera une valeur ajoutée considérable à nos clients en leur donnant accès à des marchés et des produits supplémentaires, à des capacités transfrontalières et à une expertise accrue au sein de NFP. Nous nous réjouissons également de faire partie de la culture de NFP, qui accorde la priorité aux personnes et crée des opportunités pour les employés de se développer et de s'épanouir »

