NFP étend son offre d'assurance voyage pour les particuliers au marché canadien

Cette solution offre aux voyageurs canadiens une couverture d'évacuation médicale et protège les voyages annulés, retardés ou interrompus en raison de divers problèmes.

TORONTO, 4 mai 2023 /CNW/ - NFP, un courtier de premier plan en biens et services, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en plans de retraite, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait son offre d'assurance voyage pour les particuliers à l'ensemble du Canada. NFP au Canada a également annoncé qu'elle dispose désormais d'une équipe nationale de courtiers en voyages et s'associe à des compagnies d'assurance voyage de premier plan pour fournir une assurance à tous les clients admissibles *. Cette offre s'adresse aux Canadiens qui voyagent au Canada et à l'étranger, ainsi qu'à ceux qui visitent le Canada en provenance d'autres pays.

Les voyageurs disposent de plusieurs options de police qui les protègent en couvrant les frais de voyage en cas d'annulation, de retard ou d'interruption du voyage pour diverses raisons, notamment l'évacuation en cas d'urgence médicale, les problèmes de réservation, les dommages ou la perte d'une voiture de location, et les bagages volés ou endommagés.

« La planification d'un voyage s'accompagne toujours d'un certain degré d'incertitude, ce qui amène les voyageurs à s'inquiéter des événements imprévus qui peuvent perturber leur voyage », a déclaré Greg Dunn, directeur général, Assurance des particuliers chez NFP au Canada. « L'équipe d'assurance voyage de NFP offre aux Canadiens une tranquillité d'esprit en cas d'imprévus, quel que soit le moment ou l'endroit où ils voyagent. Il est important de travailler avec des courtiers spécialisés dans ce type d'assurance afin de bénéficier du meilleur choix et de la meilleure expertise. »

Les couvertures d'assurance voyage au Canada souscrites par l'intermédiaire de NFP peuvent fournir des services de protection de voyage dans le monde entier pour des voyages individuels ou un nombre illimité de voyages dans le cadre d'une police annuelle. Cette annonce coïncide avec le retour de l'activité touristique à son niveau d'avant la pandémie. Avec 68 % des consommateurs canadiens interrogés ayant déclaré qu'ils achèteraient une assurance voyage pour leurs vacances l'année dernière en 2022**, le marché de cette couverture continue de croître.

« Que vous ou un membre de votre famille tombiez malade avant ou pendant votre voyage, que l'hôtel ait du mal à localiser votre réservation prépayée ou que vos bagages soient perdus ou volés, vos projets de voyage peuvent rapidement tomber à l'eau », a déclaré Josh Pauls, vice-président, ventes nationales, assurance des particuliers chez NFP au Canada. « Les clients peuvent utiliser les solutions d'assurance voyage de NFP pour les aider à gérer les coûts associés grâce à des options de couverture qui correspondent à leurs besoins propres. »

* Sous réserve de l'acceptation par l'assureur, des limitations, des couvertures et des libellés.

À propos de NFP

NFP est un chef de file dans le domaine du courtage en assurance de dommages, du conseil en avantages sociaux, de la gestion du patrimoine et du conseil en régimes de retraite. Elle favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 7 400 employés à l'échelle mondiale, dont plus de 1 000 au Canada, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 9e meilleur endroit où travailler pour les grands employeurs dans le domaine de l'assurance, le 7e plus grand courtier privé, le 5e plus grand courtier en avantages sociaux en termes de revenus globaux et le 13e plus grand courtier pour les entreprises américaines (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour en savoir plus sur comment NFP permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

**Source : Canada : 2022 Travel Insurance Outlook--Ancileo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: Josh Wozman, Head of Communications, NFP, [email protected], 415.318.6441