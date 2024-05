Prolongation pluriannuelle dont le but est d'apporter un soutien à l'équipe féminine de rugby du Canada en vue de la Coupe du monde de rugby de 2025 qui aura lieu en Angleterre, et de développer le programme pour jeunes « Jouons au rugby ».

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Rugby Canada et NFP, une société de Aon et courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en épargne-retraite de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur partenariat vedette jusqu'en 2026. NFP demeurera ainsi le partenaire officiel en matière d'assurance et le partenaire officiel de l'équipe féminine de rugby du Canada. NFP et Rugby Canada collaboreront également à l'expansion du programme « Jouons au rugby », qui offre aux filles de partout au Canada la possibilité de participer à ce sport et de s'engager auprès des équipes de Rugby canadiennes.

« Nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec Rugby Canada et d'avancer dans des domaines clés », a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. « J'ai eu le privilège d'apprendre à connaître les membres de l'équipe nationale féminine et elles sont des représentantes exceptionnelles de notre marque et de nos valeurs. De leur engagement envers leur communauté à leurs performances sur le terrain, ce groupe est remarquable. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat, de faire progresser le programme « Jouons au rugby » et de soutenir la préparation de l'équipe en vue de la Coupe du monde de rugby de 2025. »

Grâce à ce renouvellement, NFP restera le commanditaire sur le devant des maillots et les trousses d'entraînement de l'équipe féminine de rugby Canada, et ce, pour les compétitions à domicile et à l'extérieur, ainsi que les matchs préliminaires, et apposera sa marque sur les ballons d'entraînement. En plus de collaborer aux campagnes relatives aux matchs, NFP et Rugby Canada organiseront des événements dans le cadre du programme « Jouons au rugby » pour faire découvrir le sport à de jeunes filles et encourager ces dernières à pratiquer des activités physiques et à s'engager pour améliorer leur bien-être. NFP est le commanditaire principal du programme « Jouons au rugby », dont le lancement officiel a eu lieu en 2023.

« Depuis que NFP s'est joint à nous 2022, il a été un partenaire novateur et engagé, et a accompli un excellent travail en tant que courtier officiel de Rugby Canada en supervisant nos besoins en matière d'assurance. Nous sommes ravis qu'il puisse continuer à faire partie de notre équipe », a déclaré Nathan Bombrys, chef de la direction de Rugby Canada. « Qu'il s'agisse de soutenir les joueuses de notre équipe nationale pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain et au quotidien, ou de contribuer à nos efforts visant à développer le sport et le faire connaître à un plus grand nombre de jeunes filles, NFP continuera d'avoir un impact concret sur le rugby au Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec NFP au cours des deux prochaines années en tant que partenaire d'assurance officiel et partenaire officiel de l'équipe féminine de rugby du Canada ».

NFP et Rugby Canada prévoient également de tirer parti du succès de leur programme de cheminement professionnel qui offre des stages rémunérés à des joueuses de l'équipe nationale féminine au sein de l'industrie des assurances, y compris auprès de NFP. Actuellement, les joueuses Sophie de Goede et Emma Taylor travaillent dans des services chez NFP pour acquérir une expérience professionnelle précieuse, et elles bénéficient d'une certaine flexibilité leur permettant de participer pleinement aux activités de l'équipe nationale de Rugby Canada.

« Notre programme de cheminement professionnel a été bénéfique tant pour NFP que pour Rugby Canada », a déclaré Scott Saddington, directeur général du secteur des risques complexes et de la stratégie nationale en assurance dommages. « Nous avons la chance de pouvoir compter sur des employées qui possèdent des compétences exceptionnelles, notamment en matière de leadership, de travail d'équipe, de résilience et de rendement élevé. Les joueuses apprennent à mieux connaître notre secteur d'activité tout en touchant un salaire et en bénéficiant d'avantages sociaux, et ce, sans pour autant devoir cesser de s'entraîner et de participer à des matchs à l'international. Nous sommes impatients d'accueillir d'autres joueuses et d'ajouter des entreprises à notre programme ».

À propos de Rugby Canada

Rugby Canada est l'organisme national de régie du sport du rugby union au Canada. Cet organisme administre et exploite les programmes nationaux des équipes féminines et masculines sénior et junior de rugby 15s et 7s, et régit ce sport dans les clubs et la communauté pour plus de 40 000 participants inscrits d'un océan à l'autre, conjointement avec les 10 associations provinciales membres.

Le siège social de Rugby Canada est situé au Al Charron National Training Centre à Langford, C.-B., et une partie du personnel est en poste à Vancouver, Winnipeg, Toronto et Ottawa. Les opérations commerciales, les programmes et les événements de Rugby Canada sont présentés partout au pays, y compris le tournoi annuel HSBC SVNS Vancouver, de renommée mondiale.

À propos de NFP

NFP, une société de Aon, est une organisation de conseillers et de solutionnistes qui aident des entreprises et des particuliers à relever leurs défis les plus importants en matière de risques, de main-d'œuvre, de gestion de patrimoine et de régimes d'épargne-retraite. Avec des collègues aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, nous servons une multitude de clients, de secteurs d'activité et de communautés. Nos capacités globales, notre expertise spécialisée et nos solutions personnalisées englobent l'assurance de dommages, les avantages sociaux, la gestion de patrimoine et le conseil en matière de régimes d'épargne-retraite. Ensemble, nous donnons la priorité aux personnes, aux partenariats et à une culture qui fait notre fierté. Visitez NFP.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP

Renseignements: CONTACT : Josh Wozman, responsable des communications, NFP, [email protected], 415.318.6441