VANCOUVER, BC, le 28 sept. 2024 /CNW/ - L'entraîneur en chef Kevin Rouet a choisi l'équipe féminine de rugby du Canada pour le premier match du WXV 1 à Vancouver.

Le Canada affrontera la France au stade BC Place de Vancouver le 29 septembre à 15 h 45 heure locale (18 h 45 HNE) pour commencer sa campagne 2024 du WXV 1.

« L'équipe est impatiente de commencer la campagne du WXV 1 à domicile, ici à Vancouver, a déclaré Rouet. Notre parcours et notre préparation pour la Coupe du Monde de Rugby commencent maintenant, et nous sommes impatients de voir une grosse performance de l'équipe contre la France dimanche. Le camp d'entraînement a été une excellente expérience et les joueuses ont travaillé dur pour se préparer au tournoi. Tout le monde est impatient de revenir sur le terrain. »

Vingt joueuses qui avaient été sélectionnées pour la victoire historique du Canada sur les Black Ferns de Nouvelle-Zélande lors de la Pacific Four Series 2024, en mai dernier à Christchurch, figurent sur la liste des joueuses qui affronteront la France le jour du match.

Asia Hogan-Rochester et Caroline Crossley, qui on récemment remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe féminine de rugby à VII du Canada, sont en passe d'obtenir leur première sélection, tout comme leurs coéquipières Fancy Bermudez, Olivia Apps et Alysha Corrigan, qui sont également sur la feuille de match de dimanche.

Débutant le match au centre, Shoshanah Seumanutafa, originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, a joué au rugby à la Pacific Academy et aux Thunderbirds de l'UBC, où elle a remporté trois championnats de l'Ouest canadien.

Les billets pour le WXV 1 sont en vente ICI. Les billets sont vendus en tant que billets d'une journée, chaque billet donnant accès à une journée entière de matchs. Cela signifie que les amateurs pourront assister à plusieurs matchs avec un seul billet le 29 septembre, le 5 octobre et le 12 octobre. Les spectateurs pourront sortir et rentrer dans les stades conformément à la réglementation.

Pour les questions additionnelles concernant l'achat de billets, envoyez un courriel à [email protected].

Tous les matchs du Canada lors du WXV 1 seront retransmis sur TSN et TSN+. Le dimanche 29 septembre, le match du Canada contre la France sera diffusé en direct sur TSN2 et TSN+ à 15 h 45 HPT / 18 h 45 HNE.

Pour plus de renseignements sur le WXV, cliquez ici.

Les demandes d'accréditation des médias sont maintenant acceptées ICI. Pour les questions concernant les demandes d'accréditation des médias, envoyez un courriel à [email protected].

Liste des joueuses de l'équipe féminine de rugby du Canada contre la France

1. Brittany Kassil (Guelph, Ontario) - Goats de Guelph

2. Emily Tuttosi (Souris, Manitoba) - Hornets de Calgary / Chiefs d'Exeter

3. DaLeaka Menin (Vulcan, Alberta) - Hornets de Calgary/Chiefs d'Exeter

4. Tyson Beukeboom (Uxbridge, Ontario) - Cowichan Piggies - Barbarians d'Aurora / Trailfinders d'Ealing

5. Laetitia Royer (Loretteville, Québec) - Sainte-Anne-de-Bellevue / Université Concordia / ASM

6. Pamphinette Buisa (Gatineau, Québec) - Irish d'Ottawa

7. Fabiola Forteza (Québec, Québec) - Club de Rugby de Québec / Stade Bordelais

8. Gabrielle Senft (Regina, Saskatchewan) - Castaway Wanderers / Saracens

9. Justine Pelletier (Rivière-du-Loup, Québec) - Club de Rugby de Québec / Stade Bordelais

10. Claire Gallagher (Caledon, Ontario) - Barbarians d'Aurora / Tigers de Leicester

11. Paige Farries (Red Deer, Alberta) - Saracens

12. Alexandra Tessier (Sainte-Clotilde-de-Horton, Québec) - Sainte-Anne-de-Bellevue RFC / Chiefs d'Exeter

13. Shoshanah Seumanutafa (White Rock, Colombie-Britannique) - Counties Manukau

14. Fancy Bermudez (Edmonton, Alberta) - Nor'wester Athletic Association / Westshore RFC / Saracens

15. Julia Schell (Uxbridge, Ontario) - Goats de Guelph / Castaway Wanders / Trailfinders d'Ealing

FINISSEUSES

16. Sara Cline (Edmonton, Alberta) - Leprechaun Tigers

17. McKinley Hunt (King City, Ontario) - Barbarians d'Aurora / Saracens

18. Alexandria Ellis (Ottawa, Ontario) - Barrhaven Scottish / Stade Français Paris

19. Courtney Holtkamp (Rimbey, Alberta) - Titans Rugby de Red Deer

20. Caroline Crossley (Victoria, Colombie-Britannique) - Castaway Wanderers

21. Olivia Apps (Lindsay, Ontario) - Lindsay RFC

22. Alysha Corrigan (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard) - CRFC

23. Asia Hogan-Rochester (Toronto, Ontario) - Nomads de Toronto

