NEW YORK, le 25 janv. 2024 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite de premier plan, et la Ligue nationale de hockey (LNHMD) ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat nord-américain pluriannuel dans le cadre duquel NFP a été désignée société de courtage d'assurance des entreprises officielle de la LNH.

Le nouveau partenariat confère à NFP divers droits de commercialisation et titres exclusifs qui favoriseront la création de liens entre la marque et la LNH et ses partisans, le tout par l'intermédiaire des vastes canaux de marketing, de diffusion numérique et de médias sociaux de la LNH.

Le partenariat entre en vigueur immédiatement. Il permettra à NFP de bénéficier d'une visibilité sur les canaux de radiodiffusion grâce à des bandes publicitaires numériques, la stratégie à la fine pointe de la LNH en matière de publicité dynamique, au cours d'événements de renom de la LNH (la Classique hivernale de la LNH, la Série des stadesMC de la LNH et le Week-end des Étoiles de la LNHMD) tout au long du partenariat. En plus d'être visible lors d'engagements communautaires et d'éléments expérientiels, la marque NFP sera également présente à divers endroits durant ces événements de la LNH, par exemple sur des bandes publicitaires à l'image de la marque et de panneaux installés dans les arénas et les stades.

« Les partenariats à long terme sont au cœur de la réussite de NFP et notre relation avec la LNH nous rend particulièrement fiers », a déclaré Doug Hammond, président-directeur général de NFP. « Au cours des dernières décennies, nous avons soutenu la croissance et le succès de la ligue grâce à notre expertise en matière de gestion des risques et nos solutions d'assurance. Nous sommes enthousiastes de continuer à apporter de la valeur aux activités de la LNH tout en saisissant les occasions offertes par ce nouvel élément de notre partenariat. »

« Il s'agit d'une étape importante de notre relation avec la LNH et de la croissance de notre portefeuille de partenariats », affirme Eric Boester, Vice-président directeur et Directeur commercial de NFP. « Nous nous réjouissons de cette collaboration qui, grâce à nos valeurs communes et à notre portée internationale, nous permettra d'avoir une plus grande incidence au sein de la collectivité et maximisera la valeur du partenariat pour chacune des parties concernées. »

« NFP est le courtier d'assurance de la LNH depuis plus de 30 ans, et un important partenaire pour ses activités. Nous sommes ravis de pousser plus loin notre relation de longue date pour établir un partenariat officiel, le tout premier de NFP avec une ligue de sport nationale », déclare Keith Wachtel, Chef des opérations commerciales et Premier vice-président de la LNH. « NFP reconnaît la valeur immense que représente le public de la LNH pour la croissance de ses activités. Ce partenariat donnera à NFP l'occasion de livrer aux partisans de la LNH et aux clients de NFP des témoignages convaincants quant aux façons dont nous collaborons, tout en attirant de futurs clients en proposant des expériences inoubliables lors de divers événements majeurs de la Ligue. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en régimes de retraite de premier plan qui offre des solutions pour favoriser la prospérité des clients, qui reposent sur les connaissances de plus de 8 000 employés à l'échelle mondiale, des instruments de placement et des technologies de pointe, ainsi que des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de service et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 7e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.com pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. La formation de chaque équipe est le reflet de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, alors que toutes les équipes luttent pour la Coupe StanleyMC, le trophée le plus précieux et le plus historique du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre un divertissement à plus de 670 millions de partisans dans les arénas et grâce à ses partenaires nationaux de télévision et de radio; plus de 191 millions d'abonnés sur les comptes de la ligue, des équipes et des joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, TNT Sports et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viaplay dans les régions nordiques, baltiques et en Pologne et au Royaume-Unie, MTV3 en Finlande; Nova en République tchèque et en Slovaquie; Sky Sports et ProSieben en Allemagne, MySports en Suisse, puis CCTV5+ en Chine, en plus de rejoindre des partisans dans le monde entier avec des matchs disponibles en ligne dans chaque pays. Les partisans sont rejoints par les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles par l'entremise de l'application gratuite NHLMD; sur neuf plateformes de médias sociaux; sur NHL Network RadioMC sur Sirius XM; et sur NHL.com, disponible dans huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques individuelles et d'équipes ainsi qu'à chaque sommaire de match de saison régulière et de séries éliminatoires depuis la création du circuit, activé par SAP. LNH Productions produit un contenu original attrayant mettant en valeur un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et à la ligue ainsi qu'au personnel d'équipe pour une distribution sur l'ensemble des plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH est engagée à bâtir des communautés saines et dynamiques utilisant le sport du hockey pour célébrer les partisans de chaque race, couleur de peau, religion, nationalité, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socioéconomique. Le programme « Le hockey est pour tout le monde » donne du poids à la politique officielle du sport, axée sur l'inclusion sur la patinoire, dans les vestiaires, dans les salles de réunion et dans les estrades. La LNH accroît l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'habileté afin de pratiquer le hockey, favoriser des environnements plus inclusifs et faire croître le sport auprès d'une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey chez les jeunes et dans des programmes locaux, avec un engagement d'investir 5 millions de dollars de plus dans les programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

