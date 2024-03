Brewer, experte du secteur, apporte les connaissances techniques et l'excellence stratégique nécessaires à la gestion de contrats de cautionnement complexes.

TORONTO, le 21 mars 2024 /CNW/ -- NFP, un courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en épargne-retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Deanna Brewer au poste de Vice-présidente principale, Directrice de comptes, Cautionnement, au Canada. À ce titre, Brewer apportera son expertise et ses services en matière de cautionnement aux clients du secteur de la construction de NFP. Elle relèvera de John Stewart, Directeur du cautionnement, NFP au Canada.

« Deanna est un excellent ajout pour NFP et apporte une expertise poussée en matière de cautionnement, ainsi qu'un engagement exceptionnel envers la collaboration et les clients », a déclaré Stewart. « Nous sommes ravis des progrès que nous avons réalisés dans l'élargissement de notre offre de cautionnement de construction. Les connaissances techniques et le leadership de Deanna feront progresser notre capacité à gérer des contrats de cautionnement complexes, renforceront la position de NFP comme courtier en cautionnement de premier plan et apporteront une valeur significative à nos clients du secteur de la construction. »

Brewer possède plus de 25 ans d'expérience en cautionnement. Avant de se joindre à NFP, elle a occupé un poste de gestionnaire principal de comptes de cautionnement auprès d'un courtier mondial, menant des efforts pour évaluer les profils de risque des clients et leur permettant de répondre aux besoins de trésorerie, d'optimiser le coût de leur capital et de concevoir des solutions hors bilan pour les lettres de crédit.

La pratique du risque de cautionnement commercial du NFP fait partie de son groupe Construction et infrastructure (C&I), codirigé par David Bowcott, Adrian Pellen et John Hyland. Le groupe de C&I, qui sert les États-Unis et le Canada, est dirigé par une équipe collaborative d'expertes et d'experts qui s'efforcent d'offrir une approche intégrée du conseil en matière de risques qui répond aux besoins complexes des clients nord-américains.

« Je suis ravie de me joindre à NFP et de travailler avec cette équipe chevronnée et compétente », dit Brewer. « L'expertise spécialisée est un tournant majeur pour les clients, surtout dans le secteur de la construction. J'ai hâte de fournir des conseils et des services de premier plan tout en contribuant à la croissance de nos activités de cautionnement au Canada. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en régimes d'épargne-retraite qui offre des solutions spécialisées pour favoriser la prospérité des clients, grâce à l'expertise de plus de 8000 employées et employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de service et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 7e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux en matière de chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez NFP.ca pour en savoir plus sur comment NFP permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

