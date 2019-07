Nez à nez avec quatre des plus impressionnants prédateurs du Canada - De nouveaux timbres affichent des gros plans très serrés d'ours indigènes

Emblèmes de nos milieux sauvages, les ours sont des prédateurs remarquables et intelligents. Leur puissance et leur taille suscitent la peur aussi bien qu'elles nous fascinent. Malheureusement, certaines populations sont menacées en raison de la disparition de leur habitat ou de l'activité humaine; les mesures de conservation sont d'autant plus essentielles à leur survie. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) considère l'ours blanc et les populations de l'ours brun de la région de l'ouest comme des « espèces préoccupantes ». L'ours polaire est grandement touché par la disparition des glaces de mer, attribuable aux changements climatiques; la population d'ours brun est quant à elle en déclin en raison des pressions anthropiques.

Les quatre ours présentés sont les suivants :

L' ours brun ( Ursus arctos ), aussi appelé « grizzli », tient ce nom de sa couleur, qui, bien que brune, paraît grisâtre (en anglais grizzled ) en raison des extrémités souvent plus pâles de son poil de garde.

( ), aussi appelé « grizzli », tient ce nom de sa couleur, qui, bien que brune, paraît grisâtre (en anglais ) en raison des extrémités souvent plus pâles de son poil de garde. L' ours polaire ( Ursus maritimus ) est, en moyenne, la plus imposante des espèces d'ours dans le monde et, fait intéressant, sa peau est noire.

( ) est, en moyenne, la plus imposante des espèces d'ours dans le monde et, fait intéressant, sa peau est noire. Nommé ainsi en raison de sa couleur la plus fréquente, l' ours noir d'Amérique ( Ursus americanus ) est l'espèce la plus répandue en Amérique du Nord.

( ) est l'espèce la plus répandue en Amérique du Nord. Vivant dans les régions côtières de la Colombie-Britannique, l'ours Kermode (lui aussi Ursus americanus) est issu d'une population d'ours noir pouvant produire de rares oursons blancs.

Photographe professionnelle depuis plus de 30 ans, l'Ottavienne Michelle Valberg est une ambassadrice Nikon et l'une des deux premiers photographes en résidence de Canadian Geographic. Robert Postma, qui vit au Yukon, a fait le tour du monde pendant plus de 20 ans et ses photos lui ont valu plusieurs prix.

L'émission de timbres, conçue par Andrew Perro et imprimée par Lowe-Martin, est offerte en carnet de huit et en feuillet de quatre timbres. Le Pli Premier Jour officiel est oblitéré à Klemtu, en Colombie-Britannique, terre des Premières nations tsimchianes, qui attribuent à l'ours Kermode une importance spéciale.

Les timbres et autres articles de collection sont en vente à postescanada.ca/boutique et dans les comptoirs postaux d'un bout à l'autre du pays. Des images à haute résolution sont disponibles, et le magazine En détail contient plus de renseignements.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, media@postescanada.ca

Related Links

www.canadapost.ca